Zwei erneute Vorfälle ausgestreuter Schrauben sind in der Ortsgemeinde Hilgert angezeigt worden. Einen ähnlichen Vorfall gab es im Frühjahr auch in Hillscheid. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei erneute Vorfälle ausgestreuter Schrauben haben in der Ortsgemeinde Hilgert für beschädigte Reifen gesorgt. Bereits im Zeitraum von Sommer 2023 bis April 2024 sind bei der Polizei Höhr-Grenzhausen gehäuft Vorfälle angezeigt worden, bei denen Pkw-Reifen durch Schrauben beschädigt wurden. Neuerlich gibt es seit Mitte August aktuelle Anzeigen dazu. Eine Auswertung der Polizei ergab einen Schwerpunkt für den Bereich der Bergstraße in Hilgert. Die Anzahl der Vorfälle sowie die jeweilige örtliche Nähe der Tatorte zueinander lasse vermuten, dass die Schrauben vorsätzlich ausgebracht wurden. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen.

i Im benachbarten Hillscheid ermittelte die Polizei im März ebenfalls wegen des Verdachrts, das Nägel und Schrauben bewusst auf einer Straße ausgestreut worden seien. Kim Fauss

Ob es einen Zusammenhang zu den im März dieses Jahres ebenfalls in der Ortsgemeinde Hillscheid ausgestreuten Nägel und Schrauben gibt – unsere Zeitung berichtete – lasse sich nach Angaben der Polizei nicht ermitteln. Auch die beiden Ortsbürgermeister Björn Hümmerich aus Hilgert und Stephan Schnelle aus Hillscheid konnten keine Angaben zu möglichen Verursachern machen und hätten keine weiteren Informationen.

Die Bezirksbeamtin der Polizei, Yvonne Jäger, bedauert ebenfalls, bislang keine Hinweise auf die seit Jahren immer wiederkehrenden Vorfälle zu haben. Sie erhoffe sich neue Informationen durch mögliche Zeugen und bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Telefonnummer 02624/9402-0 oder E-Mail: pwhoergrenzhausen@polizei.rlp.de.