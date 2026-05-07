Angstfrei über Wäller Straßen Wie steht′s um Verkehrssicherheit in den Ortschaften? Birgit Piehler 07.05.2026, 08:00 Uhr

i Reges Verkehrsaufkommen in Neuhäusel als zentrale Ortschaft: Auf der Hauptstraße durch den Ort sind viele Überquerungsmöglichkeiten vorhanden. Birgit Piehler

In den vergangenen Jahren ist das Fahrzeugaufkommen, unter anderem in Wohngebieten, gestiegen, während gleichzeitig die Verkehrsinfrastruktur vielerorts unverändert geblieben sei. Das beklagt ein Leser gegenüber unserer Zeitung und den Behörden.

Ein dauerhaftes Problem, das – nicht grundlos – immer wieder Eltern bewegt, ist die Frage nach der Verkehrssicherheit in den Westerwälder Ortsgemeinden, insbesondere für Kinder. Es gehe um die Ortsgemeinde Neuhäusel, so teilt unser Leser Christian Schlotter mit, wobei die dortige Situation beispielhaft für viele vergleichbare Gemeinden stehe, „in denen sich Lebensrealität und Verkehrsplanung immer weiter voneinander entfernen .







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