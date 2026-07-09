Brand auf Höhrer Schulhof
Wie lässt sich Vandalismus am besten begegnen? 
An der Goethe-Grundschule in Höhr-Grenzhausen geriet ein Container in Brand, der unmittelbar am Gebäude und unter den zu Schaden
An der Goethe-Grundschule in Höhr-Grenzhausen geriet ein Container in Brand, der unmittelbar am Gebäude und unter den zu Schaden gekommenen Fenstern steht.
Birgit Piehler

Der Brandschaden der Goethe-Grundschule in Höhr-Grenzhausen hat hohe Kosten für die Stadt zur Folge – und verlangt den Menschen Zeit ab. Um Fahrlässigkeiten oder schlechten Absichten vorzubeugen, ergibt sich die Frage noch Überwachungsmöglichkeiten. 

Lesezeit 1 Minute
Nachdem am vergangenen Wochenende auf dem Schulhof der Goethe-Grundschule in Höhr- Grenzhausen ein Container mit Sperrmüll in Brand geraten war, ist noch nicht bekannt, wie es zur Entzündung des Containers kommen konnte – die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu laufen derzeit noch.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren