Der Brandschaden der Goethe-Grundschule in Höhr-Grenzhausen hat hohe Kosten für die Stadt zur Folge – und verlangt den Menschen Zeit ab. Um Fahrlässigkeiten oder schlechten Absichten vorzubeugen, ergibt sich die Frage noch Überwachungsmöglichkeiten.
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Nachdem am vergangenen Wochenende auf dem Schulhof der Goethe-Grundschule in Höhr- Grenzhausen ein Container mit Sperrmüll in Brand geraten war, ist noch nicht bekannt, wie es zur Entzündung des Containers kommen konnte – die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu laufen derzeit noch.