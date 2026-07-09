Brand auf Höhrer Schulhof Wie lässt sich Vandalismus am besten begegnen? Birgit Piehler 09.07.2026, 17:00 Uhr

i An der Goethe-Grundschule in Höhr-Grenzhausen geriet ein Container in Brand, der unmittelbar am Gebäude und unter den zu Schaden gekommenen Fenstern steht. Birgit Piehler

Der Brandschaden der Goethe-Grundschule in Höhr-Grenzhausen hat hohe Kosten für die Stadt zur Folge – und verlangt den Menschen Zeit ab. Um Fahrlässigkeiten oder schlechten Absichten vorzubeugen, ergibt sich die Frage noch Überwachungsmöglichkeiten.

Nachdem am vergangenen Wochenende auf dem Schulhof der Goethe-Grundschule in Höhr- Grenzhausen ein Container mit Sperrmüll in Brand geraten war, ist noch nicht bekannt, wie es zur Entzündung des Containers kommen konnte – die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu laufen derzeit noch.







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