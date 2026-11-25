Liebe zur Heimat Wie ein Lied Cornwall und den Westerwald verbindet Birgit Piehler 25.11.2026, 19:00 Uhr

i Elmar Gerharz (links) und Singer-Songwriter Harry Glasson bei der persönlichen Begegnung in Cornwall. Elmar Gerharz

Eine Melodie aus Cornwall in England, die im Ohr blieb, bekam im Westerwald einen Text und wurde zu einer regionalen Hymne. Über die ganze Geschichte, die Reise zurück zum Ursprungsort und Freundschaft ohne Grenzen berichtet Elmar Gerharz.

Für den von Mundartdichter und Autor Dietmar Gerharz geschriebenen Text war das von seinem Sohn Elmar Gerharz von einer Reise mitgebrachte Lied das Gewand, das auf seinen Träger nur gewartet hatte. Die Melodie entstammt der Feder des britischen Musikers Harry Glasson aus der Grafschaft Cornwall im Südwesten Englands.







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