Autoren-Porträt Westerwälder Autorin liest im B-05 aus neustem Thriller Birgit Piehler 03.09.2026, 07:00 Uhr

i Sabine Trupp mit ihrem neuen Roman "Wer sich fürchten muss". Frank Trupp

Nach ihrem ersten Thriller „Wer mich töten will“ stellt die westerwälder Autorin Sabine Trupp ihren zweiten Roman in der „Liv-Konly“ Reihe im Montabaurer B-05 vor.

Die geborene Koblenzerin Autorin Sabine Trupp stellt am Samstag, 19. September, im Montabaurer B-05 ihren neuen und zweiten Roman der „Liv Konly“-Reihe, „Wer sich fürchten muss“, in einer Lesung vor. Unsere Zeitung befragt die Autorin zu ihrer Leidenschaft zur Literatur, ihre Vorliebe zum Autor Stieg Larsson und ihre Faszination über Geschichten aus dem Mafia-Milieu.







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