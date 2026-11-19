Rettungsaktion A48 Dernbach Wenn vor einem das Fahrzeug unkontrolliert schlingert Birgit Piehler 19.11.2026, 20:00 Uhr

i Archivfoto eines Unfalls auf der Autobahn (Symbolbild). Thorsten Huberty/FFW VG Wirges

Was tun, wenn auf der Autobahn in einem Auto vor einem der Fahrer kollabiert zu sein scheint, wie es am Montag auf der A48 passierte? Christian Schmidt, Leiter Mobilität und Umwelt bei ADAC Mittelrhein gibt Tipps, wie mit der Situation umzugehen ist.

. Dass ein mutiger Autofahrer einen Unfall mit schlimmeren Folgen verhindert hat, in dem er ein Fahrzeug mit kollabiertem Fahrer kontrolliert mit dem eigenen Auto zum Stillstand gebracht hat, passiert nicht oft. So am vergangenen Montag auf der A49 nahe Dernbach geschehen und ab und an in ähnlicher Weise in den Medien zu lesen.







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