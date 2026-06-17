Lesung im b-05 in Montabaur Wenn es laut aus der Stille herausruft Birgit Piehler 17.06.2026, 15:00 Uhr

i Sozialwissenschaftlerin, Autorin und Künstlerin Sandra N. Niggemann mit Ihrem als Blindenhund ausgebildeten Hund Pino. Birgit Piehler

Die besondere Sichtweise der beinahe taubblinden Autorin Sandra N. Niggemann äußert sich in ihrer fokussierten Beobachtung und im Einsatz für gesellschaftliche Vielfalt, vor allem in der Wahrnehmung und dem Respekt für Menschen mit Behinderung.

. Wenn Sandra N. Niggemann am Samstag, 20. Juni, im Montabaurer Kunst- und Kulturzentrum b-05 Texte aus ihrer Schriftensammlung vorliest, so ist das nicht nur eine Premiere, es ist auch ihr Test, die Reaktion des Publikums zu erfassen. Doch vor allem ist es mutig: Die Sozialwissenschaftlerin und Autorin hat die zunehmend politischeren Texte über Jahre, während ihres engagierten persönlichen und beruflichen Wirkens, verfasst.







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