Zahlreiche Aussteller standen jetzt bei einer Infoveranstaltung der Fachstelle in Wirges den Besuchern zum Thema Demenz Rede und Antwort.
Lesezeit 3 Minuten
Unter dem Motto „Vergessen ist menschlich – Wege zur Prävention und Unterstützung“ hatte die Fachstelle Gesundheit und Senioren der Verbandsgemeinde Wirges zu einer Informations- und Mitmachveranstaltung rund um das Thema Demenz eingeladen. Eine Reihe von Ausstellern standen nicht nur den Besuchern Rede und Antwort, auch entwickelten sich gute Gespräche untereinander, die so wiederum zur Anbahnung weiterer Verknüpfungen innerhalb des Netzwerkes ...