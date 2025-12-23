Traditionen an Weihnacht Weihnachten einmal anders: als Gäste in Neuseeland Birgit Piehler 23.12.2025, 13:00 Uhr

i Freuen sich darauf, nächste Jahr wieder in der Heimat Weihnachten zu feiern: Timm Wehling (links) und Annika Fronzek. Timm Wehling

Zwei junge Deutsche arbeiten für eine Zeit lang gastweise in Neuseeland. Wie sie Weihnachten fern der Heimat und bei frühsommmerlichem Wetter erleben, berichteten sie per Videogespräch unserer Zeitung.

Viel in der Welt unterwegs zu sein, doch dann auch immer wieder gerne in die Heimat zurückzukehren, das ist schon von Berufs wegen Programm im Leben der beiden Tourismuskaufleute Timm Wehling und Annika Fronzek. Der 28-jährige Westerwälder und seine Lebensgefährtin (31) haben, auch im Rahmen ihrer Arbeit, schon viel von der Welt gesehen.







Artikel teilen

Artikel teilen