Wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung hatten sich zwei Brüder aus dem Oberwesterwald vor dem Amtsgericht Montabaur zu verantworten – nicht zum ersten Mal. Dabei wurde einer der beiden zu einer Geldstrafe, der andere zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt, die gegen Auflagen zur Bewährung ausgesetzt wurde. Auch er muss zudem eine Geldstrafe zahlen.

Bereits im Jahr 2023 kam es zu der Begegnung der beiden Brüder mit dem Opfer beim Gassigehen. Der andere Hundebesitzer forderte die beiden jungen Männer auf, ihren Hund zurückzuhalten, der aggressiv auf seinen Hund losging. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, die darin gipfelte, dass der Hauptangeklagte dem Gegenüber mit der ledernen Leine seines Hundes ins Gesicht geschlagen habe, so lautet die Anklage. Außerdem sollen die Brüder den Mann mit den Worten bedroht haben: „Deine Tochter kriegen wir auch noch!“.

Die beiden 30-jährigen Brüder standen wegen dieses Vergehens nicht das erste Mal vor dem Richter, da sie in einem vorangegangenen Verfahren mit falscher Aussage und beeinflussten Zeugen „eine Story erfunden haben“, wie die Staatsanwältin sagte. Diesmal jedoch räumten die Angeklagten ihre Tat ein. Damit trafen sie beim Vorsitzenden Richter Orlik Frank-Pilz zunächst dennoch auf wenig Verständnis, denn sie hätten mit dieser „überflüssigen“ Hauptverhandlung vor allem hohe Kosten verursacht und das Opfer in einem schlechten Licht erscheinen lassen. Zudem habe die Androhung, sich an der Tochter zu rächen, den Vater und auch die Mutter des Mädchens sehr erschreckt. Was an unbedachten Worten oft als Lappalie abgetan wird, sei für Opfer häufig hochdramatisch, so Frank-Pilz.

Zu ihrer Verteidigung führten die Brüder an, sie hätten Angst gehabt, dass der Hauptangeklagte ins Gefängnis käme – gerade zu einem Zeitpunkt, an dem sich sein Leben, das zuvor durch Konsum von Alkohol und Cannabis sowie von Amphetaminen geprägt war, nach seiner dritten Therapie in eine positive Richtung zu entwickeln schien. So lebe er derzeit dauerhaft in einer funktionierenden Beziehung und habe eine gute Arbeitsstelle gefunden.

Der mitangeklagte Bruder setzte sich in einer Fürsprache für seinen Bruder ein, die der Richter zwar anerkennend zur Kenntnis nahm, jedoch unmittelbar auf die Verantwortlichkeit aufmerksam machte, die jeder habe, und dass der Beklagte nach zwei Therapien – die ebenfalls Kosten verursacht hätten – aus eigener Entscheidung heraus jeweils wieder rückfällig wurde. Auch sei sein Vorstrafenregister umfangreich und weise mehrfach Körperverletzung auf.

Die Staatsanwältin forderte sieben Monate Freiheitsstrafe, nach Abwägung unter Auflagen zur Bewährung auszusetzen, denn zum einen habe sich der Angeklagte mit der Lügengeschichte geschadet und der Schlag mit einem Lederriemen ins Gesicht sei nicht unerheblich. Zum anderen hielt sie ihm die nun erfolgte Geständigkeit und seinen verbesserten Lebenswandel zugute.

Richter Frank-Pilz ging mit den bereits vorab erwähnten Gründen über die Forderung der Staatsanwaltschaft und die Mindeststrafe hinaus und verhängte eine neunmonatige Freiheitsstrafe. Diese setzte er allerdings zur Bewährung aus mit der Auflage, 500 Euro an eine Tierhilfe-Einrichtung zu zahlen und weitere 500 Euro als – vom Angeklagten selbst vorgeschlagene – Entschädigung an den Geschädigten. Der Angeklagte habe zudem die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Als „milde“ bezeichnete der Richter sein Urteil, da er davon ausgehe, dass der Angeklagte nun auf einem guten Weg sei. Bei einem möglichen nächsten Mal werde er jedoch endgültig im Strafvollzug landen. Der mitangeklagte Bruder erhielt eine Geldstrafe von 1000 Euro, die an das Tierheim Montabaur gehen soll, gegen Einstellung des Verfahrens. Die beiden Angeklagten akzeptierten das Urteil und verzichteten auf Rechtsmittel.