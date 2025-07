Auf der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates Wirges legte Anica Breiden, Klimamanagerin der VG, dem Rat das Klimaschutzkonzept vor. Der Ausstoß von CO2 in der VG sei bislang zu hoch, erklärte VG-Bürgermeisterin Alexandra Marzi.

So liegt die THG-Emissionen im Jahr 2021 laut Bilanz bei 343.495 Tonnen CO2e (Kohlendioxid-Äquivalent: Maß, zum standardisierten Vergleich von THGs). Die Pro-Kopf-Emissionen pro Einwohnendem der VG Wirges liegt bei 17,4 Tonnen CO2e. Die meisten Emissionen sind aufgrund der energieintensiven Glas- und Keramikproduktion dem Sektor Industrie zuzuordnen, so die Begutachtung. Der Anteil an den Gesamtemissionen liegt hierfür bei 51 Prozent, gefolgt vom Verkehrssektor, der einen Anteil von 29 Prozent hat. Die Autobahn A3 sowie das Autobahndreieck Dernbach spielen dabei eine maßgebliche Rolle (nach BISKO-Standard bilanziert).

Auch private Haushalte können sparen

Private Haushalte können über die Erhöhung der jährlichen Sanierungsrate bis zu 2,8 Prozent Effizienzsteigerungen sowie durch Änderungen des Nutzerverhaltens (Suffizienz) Energieeinsparungen erreichen. Insgesamt können somit rund 18 Prozent des Wärmeverbrauchs und rund 14 Prozent des Stromverbrauchs bis zum Zieljahr eingespart werden. Der Sanierungsstand der Wohngebäude kann bis zum Zieljahr auf 45 Prozent steigen, besagt das Konzept.

Im industriellen Bereich liegen die Einsparpotenziale vor allem im effizienteren Umgang mit Wärme, die für technische Verfahren benötigt wird (Prozesswärme). Sie allein macht 71 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs des Wirtschaftssektors aus. Im Bereich Gewerbe/Handel/Dienstleistungen (GHD) dominieren die Einsparpotenziale in den Bereichen Raumwärme, Beleuchtung und Kommunikation.

Mehr Elektromobilität

Im Verkehrssektor wird eine Fahrleistungsabnahme von 14 Prozent auf circa 267 Millionen Fahrzeugkilometer prognostiziert. Der Anteil der Fahrleistung der alternativen, elektrifizierten Antriebe wird etwa 2034 den Anteil der konventionellen fossilen Antriebe übersteigen. Dies gelingt durch die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs, so das Konzept.

Das größte Potenzial für die Produktion erneuerbaren Stroms liegt im Bereich der Solarenergie und der Windkraft. Dieses Potenzial verteilt sich auf die Dachflächen-Photovoltaik, die Freiflächen-Photovoltaik und die Agri-Photovoltaik, wird im Konzept weiter ausgeführt. Bei Ausschöpfung des technischen Maximalpotenzials im Bereich erneuerbaren Strom durch Solar-, Wind-, Bioenergie und Kraft-Wärme-Kopplung ist ein Ertrag von insgesamt 629 Gigawattstunden (GWh) möglich.

Bis 2040 soll THG-Emission um 21 Prozent reduziert werden

Damit wäre der prognostizierte Strombedarf von 499 GWh im Zieljahr 2040 gedeckt und der überschüssige erneuerbare Strom kann zur Herstellung von grünem Wasserstoff und Einsatz in der energieintensiven Industrie eingesetzt werden. Bis zum Zieljahr 2040, so lautet die Schlussfolgerung des Konzeptes, können die THG-Emissionen im Referenzszenario um 21 Prozent und im Klimaschutzszenario um 87 Prozent reduziert werden.

Informationsveranstaltungen zum Thema

Wer sich für das Konzept und die geplanten Klimaschutzmaßnahmen interessiert und wissen möchte, wie jeder Einzelne aktiv dazu beitragen kann, hat die Möglichkeit, am Donnerstag, 4. September, um 18 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus in Wirges mehr dazu zu erfahren. Um Anmeldung per Online-Formular oder telefonisch unter 02602/689220 wird gebeten. Außerdem startet die Informationsreihe „KlimaWissen: Fakten, Tipps und lokale Lösungen“ des Klimaschutzmanagements im Westerwaldkreis und seinen Verbandsgemeinden, in Kooperation mit der Kreis-VHS am 6. August. Sie findet monatlich zu verschiedenen Themen teils online, teils hybrid an unterschiedlichen Veranstaltungsorten statt. Information und Anmeldung unter https://westerwaldkreis.klimaschutzportal.rlp.de