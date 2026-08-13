Schiedsleute Höhr-Grenzhausen
Was macht eigentlich ein Schiedsamt?
Andrea Speier und Wiegand Otterbach sind Schiedsleute in Höhr-Grenzhausen.
Andrea Speier und Wiegand Otterbach sind Schiedsleute in Höhr-Grenzhausen.
Birgit Piehler

Wer sich mit einem Nachbarn verworfen hat und sich vielleicht seit Jahren mit ihm im Streit um zu viel Lärm befindet, kann mithilfe der Schiedsleute einer Gemeinde im gemeinsamen Gespräch eine Lösung finden – ohne Gerichtsverfahren.

Lesezeit 3 Minuten
In Gemeindeblättchen oder der Zeitung ist schon mal zu lesen, wenn eine neue Schiedsfrau oder ein Schiedsmann in einer Gemeinde ernannt wird. Doch was dahinter steckt, wissen viele Menschen nicht. Dabei dient das Schiedsamt der Schlichtung von festgefahrenen Streitigkeiten, beispielsweise unter Nachbarn oder innerhalb von Familien, und kommt jedem zugute, der es in Anspruch nehmen möchte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSoziales
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren