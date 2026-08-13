Schiedsleute Höhr-Grenzhausen Was macht eigentlich ein Schiedsamt? Birgit Piehler 13.08.2026, 07:00 Uhr

i Andrea Speier und Wiegand Otterbach sind Schiedsleute in Höhr-Grenzhausen. Birgit Piehler

Wer sich mit einem Nachbarn verworfen hat und sich vielleicht seit Jahren mit ihm im Streit um zu viel Lärm befindet, kann mithilfe der Schiedsleute einer Gemeinde im gemeinsamen Gespräch eine Lösung finden – ohne Gerichtsverfahren.

In Gemeindeblättchen oder der Zeitung ist schon mal zu lesen, wenn eine neue Schiedsfrau oder ein Schiedsmann in einer Gemeinde ernannt wird. Doch was dahinter steckt, wissen viele Menschen nicht. Dabei dient das Schiedsamt der Schlichtung von festgefahrenen Streitigkeiten, beispielsweise unter Nachbarn oder innerhalb von Familien, und kommt jedem zugute, der es in Anspruch nehmen möchte.







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