Der Stadtrat in Höhr-Grenzhausen geht mit einem zufriedenen Blick auf große Projekte in die Sommerpause. Der Verbandsgemeinderat hat unterdessen noch einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verabschiedet.

Die Stadtverwaltung in Höhr-Grenzhausen kann sich mit Blick auf die positive Entwicklung zweier großer Projekte in die Sommerpause verabschieden: Für den seit 2023 geplanten Neubau einer Drei-Gruppen-Kindertagesstätte hat das Land Rheinland-Pfalz der Stadt nun eine Förderung in Höhe von 655.000 Euro zugesagt.

Die Mittel für den Neubau der örtlichen Kindertagesstätte „Am Alten Bahnhof“, die in Modulbauweise entstehen und voraussichtlich 75 Kinder aufnehmen soll, stammen aus dem aktuellen Kita-Investitionsprogramm des Landes, mit dem insgesamt mehr als 7 Millionen Euro an 21 Kitas in Rheinland-Pfalz vergeben werden. Landtagsabgeordneter und Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags, Hendrik Hering (SPD), hebt in einer Mitteilung die Bedeutung dieser Maßnahme hervor: „Diese über 650.000 Euro sind nicht nur eine Investition in Gebäude – sie sind eine Investition in die Zukunft unserer Kinder. Wer in frühkindliche Bildung investiert, legt den Grundstein für Bildungsbiografien, für Chancengleichheit und für gesellschaftliche Teilhabe.“

„Die Investition ist ein echter Gewinn für unsere Familien und für den Bildungsstandort Höhr-Grenzhausen.“

Fraktionsvorsitzender Stadtrat in Höhr-Grenzhausen Andreas Erdmann zum Bau der neuen Kita

Der Neubau der kommunalen Kindertagesstätte in Höhr-Grenzhausen werde mit der Förderung erheblich durch das Land unterstützt. Die Stadt profitiere zudem von Reformen mit der Erhöhung der Zahl an Kita-Plätzen und des Personalschlüssels sowie von Ausbildungsoffensiven zu Gewinnung und Erhalt von Fachkräften, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion Höhr-Grenzhausen.

Für Andreas Erdmann, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat, und Uwe Finke, Beigeordneter der Stadt Höhr-Grenzhausen, ist diese Nachricht ein starkes Signal für die Zukunft der Stadt. „Die Investition ist ein echter Gewinn für unsere Familien und für den Bildungsstandort Höhr-Grenzhausen. Gerade junge Eltern brauchen verlässliche, gut ausgestattete Betreuungsangebote.“ Die Förderung helfe auch, pädagogisch neue Impulse zu setzen.

i Blick auf einen Teil des neu erschlossenen Wohngebietes, das einen Blick über die Landschaft in Richtung Vallendar öffnet. Birgit Piehler

Der Auftakt für die Planungen eines neuen Wohngebietes am Höhr-Grenzhäuser „Vallendarer Törchen“ erfolgte mit dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes bereits im Frühjahr 2018, nun sind die Erschließungsarbeiten (Start Juni 2023) für die 45 Baugrundstücke auf einer Fläche von rund vier Fußballfeldern Größe beinahe abgeschlossen und zur Bebauung bereit.

Das Interesse an den Bauplätzen sei groß, so die Stadtverwaltung, die 20 städtischen Grundstücke wurden über ein Losverfahren veräußert. Das Gelände, das sich in die auslaufenden Siedlungsbereiche einpasst, öffnet sich zu einer Seite mit einem unverbauten Blick auf die Landschaft in Richtung Vallendar. Die Anbindung an Strom- und Glasfasernetz sowie Straßenbeleuchtung stehen bereit. Auf dem Gelände werde bereits gebaut. Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert äußerte sich erfreut über den hier neu entstehenden Wohnraum mit moderner Infrastruktur.

i In der Nachbarschaft zur neu gebauten Senioreneinrichtung liegt eine Reihe der Grundstücke. Birgit Piehler

Auch der Verbandsgemeinderat Höhr-Grenzhausen tagte noch vor der Sommerpause und stellte die finanziellen Weichen für die VG mit einem Nachtrag für das laufende Jahr. Darin reduzieren sich im Ergebnishaushalt der vorliegenden Satzung die Erträge um 175.000 Euro, jedoch auch die Aufwendungen um 166.280 Euro, sodass der verbleibende Jahresüberschuss von 24.990 auf nun 16.270 Euro festgesetzt werden musste. Im Finanzhaushalt änderte sich der Saldo von Ein- und Auszahlungen um 8.720 Euro auf 507.890 Euro, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Nachtrag um 78.500 auf 3.164.580 Euro stiegen.

Daraus ergab sich für den Nachtrag im Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Summe von 1.552.790 auf 1.631.290 Euro und des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Finanziertätigkeit von 1.036.180 auf 1.123.400 Euro. Die Positionen für Kreditaktivitäten bleiben unverändert. Die Verbandsgemeindeumlage für die Ortsgemeinden wurde auf 33,02 Prozent festgelegt, außerdem eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden Hilgert und Kammerforst für die Grundschule in Hilgert. Das Eigenkapital der VG beläuft sich nach den neuesten Zahlen voraussichtlich auf 6.284.242 Euro.

Was ist ein Nachtragshaushalt?

Der Nachtragshaushalt ist ein im laufenden Haushaltsjahr neu aufgestellter, gegenüber dem ursprünglichen veränderter Haushalt der VG. Er wird aufgestellt, wenn andere Möglichkeiten, beispielsweise Einsparungen oder über- und außerplanmäßige Aufwendungen, nicht ausreichen, um die notwendigen Veränderungen in der Haushaltsplanung zu erreichen.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan enthält detaillierte Angaben zum voraussichtlichen Finanzbedarf und die geplanten Deckungsmittel, die Haushaltssatzung beschränkt sich auf die Wiedergabe der jeweiligen Gesamtbeträge.

Ein Nachtragshaushalt kann nur im Laufe des Haushaltsjahres verabschiedet werden, nicht im Nachhinein und enthält oft nur die Bestandteile, die gegenüber der ursprünglichen Planung geändert werden, dabei werden die ursprünglichen Ansätze zum Vergleich genannt.