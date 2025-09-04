Die Wiederbelebung der Innenstadt hat vor allem mit dem Einzug des Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrums „Zweite Heimat“ zu tun. Viele Menschen aller Altersstufen gehen täglich hier ein und aus. Das eröffnet auch im Umfeld neue Möglichkeiten.

„Dieser Neubau hier markiert auch einen Meilenstein in unserer Geschichte, in der Geschichte der Stadt“, sagte im Juni 2024 Thilo Becker, seinerzeit Bürgermeister der Verbandsgemeinde, beim Einzug des Jugend-, Kultur und seitdem auch Bürgerzentrums in den Neubau auf dem Gelände in der Höhr-Grenzhäuser Innenstadt. Der Neubau mit 1614 Quadratmeter Nutzfläche war der letzte Schritt zur Umsetzung des geplanten Sanierungsgebietes im Stadtteil Höhr.

Doch vor allem ist maßgeblich, was sich im Haus tut, und welche Wirkung dies nach außen zeigt. So hat sich in der Innenstadt in der jüngsten Vergangenheit allein die Anzahl von mehr als 5000 Besuchern im Monat im Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum bemerkbar gemacht. Das bedeute nämlich, dass auch mehr Menschen die gastronomischen Angebote in der Nähe wahrnehmen, beispielsweise nach Veranstaltungen oder während sie auf ihre Kinder warten, die einen Kurs besuchen, sagt Werner Bayer, Einrichtungsleiter des Hauses und ergänzt zufrieden: „Ich hätt nie gedacht, dass das so gut läuft.“ Terminlich sei alles voll im Haus.

i Die Einrichtung, die im vergangenen Jahr vom Stadtteil Grenzhausen in den Neubau im Stadtteil Höhr umgezogen ist, findet riesigen Anklang und hat zunehmend Bedeutung auch für die Region. Birgit Piehler

Auch die Jugendarbeit vor Ort hat einen enormen Aufschwung verbuchen können und bietet ein umfangreiches Angebot für Kinder, Jugendliche aber auch für Erwachsene. Das Kernteam und zahlreiche Ehrenamtliche unterstützen junge Menschen bei Ausbildungs- oder Arbeitsthemen und stehen für Beratung oder Gesprächen bereit. 70 bis 80 Kinder ab dem Grundschulalter sowie Jugendliche gehen täglich im Haus ein und aus – für Kurse, Workshops, Betreuungsangebote, zum Spielen und Treffen.

Neben Veranstaltungen und Konzerten für alle Altersgruppen gibt es auch ein umfangreiches Angebot für Senioren. Man habe hier geschafft, Seniorenängste zu bewältigen und viele zum Vorbeikommen zu bewegen. Viel Engagement und Kommunikation, die Nutzung von Fördermitteln, Spenden und geschickte Organisation habe dazu beigetragen. Das könne jede Stadt schaffen, davon ist Bayer überzeugt. „Wir haben die Leute hergebracht, jetzt seid Ihr dran!“, fügt er augenzwinkernd an.

Und da hat sich im Rahmen des laufenden Landes-Förderprogramms ,Innenstadt-Impulse’ wie auch aus eigenen Kräften heraus seit dem Bau und dem Bezug des Quartiers Mittelton sowie der Eröffnung des Jugendhauses in der Innenstadt auch einiges getan: Die Inbetriebnahme der alten Töpferei Girmscheid mit neuen Atelierräumen für den Töpfereinachwuchs und die Wieder-Nutzung – oder wenigstens optische Verschönerung – einiger Ladenlokale entlang der Rheinstraße beleben nach und nach auch die Innenstadt, die zeitweilig von vielen Bürgern als trostlos empfundenen wurde.

Auch der kleine Kiosk am Alexanderplatz stellt sich in Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Rewe-Markt nach einem neuen Konzept als Mini-Markt offener dar. Nun fallen die erwartungsvollen Blicke noch auf die mögliche Neugestaltung des Gebäudes der ehemaligen Volksbank. Dieses soll, als Leuchtturmprojekt geplant, einmal Treffpunkt zum Arbeiten, Wohnen oder Verkaufen für die Gemeinschaft der Glas-und Keramik-Schaffenden, aber eigentlich für jedermann, sein.

i Der Alexanderplatz in der Innenstadt von Höhr-Grenzhausen. Birgit Piehler

Seit September 2024 haben sich zudem im Höhrer Bürgerhaus das Repair-Café und seit März 2025 das Café international etabliert. Die 2009 in Amsterdam entstandene Idee des Repair-Cafés schlug auch in der Kannenbäckerstadt ein. Großen Anklang habe es gefunden, und es trage zur Reduzierung des Müllberges bei, da sind sich alle Beteiligten einig. Das Repair-Café sei auch dazu gedacht, Menschen in der Nachbarschaft miteinander in Kontakt zu bringen und zu entdecken, wie viel Wissen und praktische Fähigkeiten doch eigentlich jeder hat.

Das Café International in Höhr-Grenzhausen bringt verschiedenste Besucher zusammen, um bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen einmal monatlich einen gemütlichen Nachmittag miteinander zu verbringen. Offen, neugierig und kontaktfreudig ist die Stimmung hier, und die Besucher kommen schnell ins Gespräch. So zeigte sich schon beim ersten Treffen, dass der Wunsch nach regelmäßigen Begegnungen groß ist.

i Hans Jakob (links) und Horst Saal sind beim Reparieren ganz in ihrem Element und haben schon eine Reihe von Menschen glücklich gemacht. Birgit Piehler

Kaputt gibt es nicht

Kaputte Toaster, ein Fahrrad, mit schleifendem Rad, ein Pullover mit Mottenlöchern: Das Jugend- und Kulturzentrum hat gemeinsam mit den Digitalbotschaftern RLP und der Gemeindeschwester plus das kostenlose Reparieren kaputter Dinge ins Leben gerufen. Großen Anklang hat das Repair-Café gefunden und macht allen Beteiligten viel Spaß. Eine zum Rotkohlschneiden missbrauchte Brotschneidemaschine bekam ebenso eine zweite Chance wie ein alter Weltempfänger, den seine glückliche Besitzerin nun wieder mit auf die Terrasse nehmen kann, berichtet Helferin Eva Fries, während sich Norbert Sowa durch ein eigentümliches Kombi-Gerät aus Plattenspieler, CD-Player und Radio arbeitet, dessen Innenleben noch von sichtlich älterer Technik geprägt ist. An den Gegenständen hängen oft persönliche Geschichten, schildern die „Reparierer“ Hans Jakobs und Horst Saal. So konnten sie den alten Föhn einer dankbaren Dame wieder benutzbar machen, mit dem sich deren verstorbener Mann die Haare trocknete.