In Höhr-Grenzhausen Wäller Wichtelweg sorgt für einen bunten Winter Birgit Piehler 01.12.2025, 11:00 Uhr

i Viel Kreativität steckt in den kleinen Wichtel-Gebäuden. Birgit Piehler

In der Vorweihnachtszeit und bis ins neue Jahr hinein kann man in Höhr-Grenzhausen einen bezaubernden Wichtelweg besuchen, der vor allem für Kinder an 70 Stationen Spaß und Farbe in das Grau des Winterwaldes bringt.

Gänzlich neu ist die Wichtelweg-Idee vielleicht nicht mehr, doch findet sie zunehmend Anklang. Jeder Wichtelweg ist ja auch ein Original, denn der Kreativität der Mitmacher sind keine Grenzen gesetzt. So aktuell auch in der Kannenbäckerstadt, wo die Einladung zum Mitmachen und eine Station zu gestalten, vor allem bei Familien, Kitas unmittelbar eingeschlagen hat.







