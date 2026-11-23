Zauberhafte Route installiert Wäller Wichtelweg lockt wieder nach Höhr-Grenzhausen Birgit Piehler 23.11.2026, 20:00 Uhr

i Von Zipfelmütz zu Zipfelmütz – vielleicht kommt ja doch ein kleines Gespräch zustande am Wäller Wichtelweg? Birgit Piehler

Nach dem großen Erfolg des Wäller Wichtelweges im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr einen im Wald bei Höhr-Grenzhausen, der am Samstag eröffnet wurde. Ein Projekt der Gemeinschaft, das vielen Freude bereitet.

Die Organisatoren haben es schon geahnt nach dem großen Erfolg des Wäller Wichtelweges am Flürchen in Höhr-Grenzhausen im vergangenen Jahr: Ein weiterer Wichtelweg muss auch 2026 her. Und so ist es passiert. Mit diesmal 25 Wichtelstationen mehr als im vergangenen Jahr, nämlich mit 95 Stationen, startete am Samstag der Wichtelzauber am Waldwichtelweg.







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