Zu Gast in der Zwergenwelt Wäller Wichtelweg begeistert Groß und Klein Birgit Piehler 02.12.2025, 15:00 Uhr

i Marie zu Gast in der Welt der Waldwichtel. Jutta Breiden-Lorch

Der Wäller Wichtelweg lockt aber nicht nur die Jüngsten in den Wald nach Höhr-Grenzhausen, ebenso erfreuten sich viele andere Spaziergänger im Wald um das Flürchen herum über die bunten kleinen Geschichten, die hier zu sehen sind.

Der Wäller Wichtelweg in Höhr-Grenzhausen ist seit Kurzem eröffnet. Nach dem erfolgreichen Start am Eröffnungstag machten sich trotz des schlechten Wetters viele Familien auf den Weg, die magischen, kleinen Stationen entlang des Walderlebnispfades selbst zu entdecken.







