Eine junge Westerwälderin hat sich entschieden, sich in ihrer beruflichen Auszeit beratend den Menschen zuzuwenden. Warum sie dabei gerade der Umgang mit dem Sterben zu lebensbejahenden Erkenntnissen inspiriert, erzählt sie unserer Zeitung.

Der Eindruck, den Laura Maria Wolf, Trauer- und Mentalbegleiterin aus Montabaur, bei einer Begegnung hinterlässt, ist vor allem positiv und lebendig – im Leben stehend. So kommt es ein wenig ungewöhnlich daher, dass die 31-Jährige als Überzeugungstäterin ihre Berufung zur Beerdigungsrednerin gefunden hat.

Wie kam es dazu? Die Mutter zweier kleiner Kinder hat sich vor einigen Jahren aus einem aufreibenden Beruf in eine Elternzeit verabschiedet und sich überlegt, zudem etwas für andere Menschen tun zu wollen. Ende 2023 stellte sie dann ihr erstes Büchlein „Deine Gedanken sind dein Kompass“ als Wegweiser zur Selbstreflexion vor. „Seit dieser Zeit habe ich mich weiterhin intensiv mit den Themen Leben, Selbstfürsorge und Selbstliebe beschäftigt“, erklärt Laura Wolf.

„Ich habe den Tod zu meinem Freund gemacht.“

Durch die Arbeit mit Sterbenden hat Laura Maria Wolf, wie sie sagt, einen anderen Blick auf den Tod bekommen.

Diese Themen und der Tod einer nahestehenden Person, die sie in ihren letzten Tagen begleitet hatte, führten zu „einer tieferen Recherche, Auseinandersetzung und Ausarbeitung mit dem Tod“. Die Ausbildung zur Mental- und Trauerbegleiterin sowie die ehrenamtliche Mitarbeit im stationären Hospiz folgten, um sterbende Menschen und deren Angehörige mental zu begleiten. „Ich habe den Tod zu meinem Freund gemacht“, berichtet Wolf. Sie habe einen anderen Blick darauf bekommen.

Die Menschen, die ihr in diesem Rahmen begegneten, sehe sie ohne Maske. Was sie erfahre, wolle sie gern weitergeben und so Sprachrohr sein für das, was die sterbenden Menschen den Lebenden mit auf ihren Weg geben können. Häufig fragen sich Sterbende, warum sie Dinge nicht gemacht, Chancen nicht ergriffen, vielleicht sogar „nicht gelebt“ hätten. Viele Dinge fühlten sich unerledigt an, seien noch offen – es sei schwer, loszulassen und zu gehen.

„Aber mit welchem Gefühl wollen wir sterben? Und worauf kommt es am Ende des Lebens an?“, fragt Wolf. Das, was beim Sterben bleibe und mitgenommen werde, sei das Wertvollste im Leben. Deshalb solle jeder sich nicht erst am Ende Zeit nehmen, Erlebtes zu verarbeiten, seine Wünsche wahrzunehmen, ihnen zu folgen und zu kommunizieren. Reell sei nur die Gegenwart.

Schon früher im Leben Gutes reflektieren lernen

Die meisten Menschen hätten Angst vor dem Sterben, würden sich häufig aber gar nicht mit ihren Fähigkeiten auseinandersetzen. Oft seien sie innerlich schon viel früher gestorben. Laura Wolf ist deshalb gern für die Menschen und ihre Angehörigen da, sie versucht, ihnen zu helfen, sich selbst und anderen zu verzeihen, mit unvollendeten Dingen abzuschließen. Auf Wunsch hole sie Angehörige ans Sterbebett, von denen sich die Lebenswege einst getrennt hatten.

Das sei es auch, was sie übermitteln wolle: Schon im Leben täglich einen Tag zu beschließen und mit der Zufriedenheit schlafen zu gehen: „Heute habe ich alles getan, was ich tun konnte.“ Dabei könne man sich auch mal ein „Weniger“ zugestehen. Denn oft seien die Kleinigkeiten, die man täglich geleistet habe, mehr wert, als man sich zuzugestehen bereit sei. Jeder habe gute und schlechte Tage, benötige Raum zum Reflektieren – auch, um einmal auszuhalten, wenn man sich nicht gut fühlt, anstelle dies unmittelbar auf dem Handy loszuwerden.

„Ich finde es einfach schön, wenn es einen Anfang und ein Ende gibt.“

Laura Wolf zur Diskussion um ein neues Bestattungsgesetz.

„Was ich in dieser gesamten Zeit gelernt habe, ist der Blick darauf, wie man vom Sterben das Leben lernen kann. Ich lerne von den Sterbenden und den Trauernden.“ Dabei habe sie von echten Menschen und echten Begegnungen zu erzählen. „Von Gefühlen und einer bewussten Wahrnehmung dessen, was uns alle miteinander verbindet: der Tod. Dabei möchte ich dies nicht im erdrückend negativen Sinne vermitteln, sondern auf eine schöne, stärkende und aufweckende Art und Weise.“ Die Reden, die Wolf bislang für oder auch mit den Sterbenden geschrieben und vorgetragen hat, seien so individuell und persönlich wie jeder Mensch selbst gewesen, sagt sie.

Anlass für ihr nächstes Buch, in dem Wolf nicht nur viele der Gedanken verarbeiten möchte, sei auch die Diskussion um das neue Bestattungsgesetz. „Ich finde es einfach schön, wenn es einen Anfang und ein Ende gibt“, sagt die Mentalbegleiterin. Im Ende liege ein Wertschätzen. Und wichtig sei, dass der Mensch seinen Frieden gefunden habe. Für sie stelle sich die Frage, ob mit dem Ende eines Lebens nicht auch ein Abschied vollzogen werden solle, gemeinsam den Verstorbenen mit seinem geistigen Nachlass zu feiern, aber auch mit seinem Leben abzuschließen. Jemanden in einer Urne mit heimzunehmen, verändere möglicherweise den Blick darauf, wie der Verstorbene das Leben verlassen habe, und könne auch den Blick auf sich selbst und die weitere Lebensgestaltung blockieren.

Spiritualität als Brücke

Spiritualität und Symbolik seien eine Brücke, auf die die meisten Menschen am Ende doch zurückgreifen, hat Wolf gemerkt, denn der eigene Tod sei nicht wirklich zu fassen, und die Angst vor dem Ungewissen – wie ist es, nicht mehr da zu sein – verunsichere. Sie selbst gehe bei den verschiedenen Religionen ohne Vorbehalte mit, denn Kirche oder gar Esoterik sind Instrumente, die helfen können, aber nicht aufgedrängt werden dürften: „Denn am Ende sind wir alle eins.“

Für Laura Marie Wolf ist es die „Magie des Lebens“, die es sich, so empfinde sie, ab und an auch mal zu zelebrieren lohnt. Dabei gelte es, kleine Anlässe bewusst wahrzunehmen und allein oder gemeinsam etwas Schönes zu tun. Nein, sie selbst hat keine Angst vor dem Tod, sagt Wolf, allerdings davor, mit schlechten Gefühlen unerwartet gehen zu müssen. Diesem Gedanken versucht sie, mit ihrer täglich bewussten Lebensweise zuvorzukommen.

Mehr über die Autorin

Laura Wolf arbeitet freiberuflich als Beerdigungsrednerin, auch in Zusammenarbeit mit Bestattungsunternehmen. In ihrem entstehenden Buch wird sie über die in Gesprächen mit Sterbenden und deren Angehörigen entstandenen Gedanken schreiben.

Als Bloggerin spricht sie auch auf ihrem Instagram-Account „@lauramariawolf.beratung“ mentale Themen wie bewusstes Leben, persönliche Entwicklung, Krisenbewältigung oder Lebensfragen an und bietet Workshops an.

Auf ihrem Account „@die.beerdigungsrednerin“ geht es zudem tiefgründig um die Themen Tod, Beerdigungsgestaltung und Trauer sowie um die damit verbundene Aufklärungsarbeit, sodass Menschen „vom Sterben das Leben lernen können“ und erfahren, wie eine Beerdigung gestaltet und was bereits zu Lebzeiten besprochen und fokussiert werden kann.

Am 22. September wird Laura Wolf auf dem Jahrestreffen des Landesnetzwerks „Anlaufstellen für ältere Menschen in RLP“ in Montabaur sprechen. Anmeldung unter https://seniorenbueros-digital.org/events/montabaur