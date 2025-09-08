Der Ausbau eines alltagstauglichen Radweges zwischen Höhr-Grenzhausen und Vallendar, der das Kannenbäckerland an das Radwegenetz im Rheintal anschließt, ist vorerst vom Tisch. Das wollen Bündnis 90/Die Grünen im Kannenbäckerland nicht hinnehmen.

In Höhr-Grenzhausen warten Menschen schon länger auf einen alltagstauglichen Radweg zwischen ihrer Stadt und Vallendar, der auch für Berufspendler geeignet sein soll und das Kannenbäckerland an das Radwegenetz im Rheintal anschließt. Seit Kurzem ist leider klar, dass es ihn in der entsprechenden Ausbauform bis auf Weiteres nicht geben wird.

Das möchte der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen um Sprecher und Verbandsgemeinderatsmitglied Herbert Brockmann nicht auf sich beruhen lassen und teilt unserer Zeitung in einer Pressemitteilung mit: „Diese Thematik gehört in den Verbandsgemeinderat“, die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen werde zur nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates einen entsprechenden Antrag einbringen und die Verbandsgemeindeverwaltung auffordern, noch in 2025 eine fachlich und wirtschaftlich belastbare Vorgehensplanung vorzulegen, sowie den Kontakt nach Vallendar zu suchen.

i Die Zufahrt zum Wirtschaftweg, der parallel der Straße zwischen Vallendar und Höhr-Grenzhausen entlangführt. Birgit Piehler

Den Wirtschaftsweg parallel zur L308 zwischen Höhr-Grenzhausen und Vallendar, auf der anderen Ferbachseite, für den Radweg zu nutzen, sei durch den Landesbetrieb Mobilität schon 2023 abgelehnt worden. Die Verbandsgemeinde Vallendar und die Gemeinde Weitersburg hätten 2025 jegliche Beteiligung an der Realisierung des Radwegs ausgeschlossen. Dabei habe man angedacht, Synergien zu nutzen und die geplante Wasserleitung der interkommunalen Wasserversorgung über die alternative Teiltrasse mit dem Radweg zu kombinieren. Voruntersuchung hätten nun ergeben, dass die anvisierte Streckenführung wirtschaftlich nicht vertretbar ist, so die Pressemitteilung. Zudem wären Sicherungen zur Vermeidung von Hangrutschungen notwendig.

Die Trasse der Wasserleitung für den Anschluss der Gemeinden um die Montabaurer Höhe an das Rheintal soll jetzt durch das Feisternachttal geführt werden. Da biete sich der gleichzeitige Ausbau als touristischer Radweg an. Ein alltagstauglicher Ausbau wäre in diesem Bachtal nicht sinnvoll und vertretbar. Als Oberfläche solle eine wassergebundene Decke mit langfristig stabilem und wasserdurchlässigem Unterbau und einer fahrradfreundlichen Körnung vorgesehen werden.

Alternative Möglichkeiten

Gleichzeitig biete sich die Instandsetzung einer parallelen Strecke vorbei an den „Höhrer Löchern“ Richtung Hofgut Wandhof und vorbei an der Burg Schönstatt als ergänzende kleinere Verbesserung des Radwegenetzes an: Hier wäre nur ein kleiner Abschnitt zwischen zwei asphaltierten Streckenabschnitten ebenfalls mit einer wassergebundenen Oberfläche instand zu setzen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Diese Strecke sei jedoch aus Richtung Vallendar aufgrund der Steigungsverhältnisse nur von sportlichen Fahrern oder mit E-Bike befahrbar. Hier stelle die Strecke durch das Feisternachttal die nötige Alternativroute dar. Mit beiden Maßnahmen wäre Berufspendlern gedient, und gleichzeitig würde die Freizeitnutzung auch für alle angrenzenden Gemeinden deutlich verbessert.

i Noch liegt er brach, der anvisierte Radweg zwischen Höhr-Grenzhausen und Vallendar. Birgit Piehler

Marco Weißer, Bürgermeister der VG Höhr-Grenzhausen, erklärt auf Anfrage unserer Zeitung: „Ich bin da absolut kompromissbereit, hier Wege und Lösungen zu finden, um einen solchen Weg zu bauen.“ Eine wassergebundene Decke wäre eine kostengünstige Lösung. Für Weißer sei es ein wichtiges Thema – weniger eine parteipolitische Spielwiese, sondern vielmehr ein Angebot für Familien, Sportbegeisterte, Naturbegeisterte sowie ein weiteres Angebot auf dem Tablett touristischer Angebote.

Wie immer stelle sich die Frage nach den Kosten und in diesem Zusammenhang nach den gemeindlichen Grundstückseigentümern, um Gespräche führen und Kosten abstecken zu können. Weißer ist weiterhin, ungeachtet der vom LBM gemachten Ausführungen hinsichtlich der Beschaffenheit eines Fahrradweges, der Meinung, dass die ursprünglich geplante Streckenführung unter allen Gesichtspunkten die optimalste und für eine nachhaltige und dauerhafte Nutzung geeignetste sei. „Ich werde dazu auch noch einmal mit den benachbarten Kommunen in Vallendar und Weitersburg in Gespräche gehen. Unsere Stadt unterstützt ein solches Vorhaben auch.“

Was ist ein alltagstauglicher Radweg?

Bei einem alltagstauglichen Radweg handelt es sich im Gegensatz zu einem touristischen um einen Verkehrsweg. Er ist mit vielen formalen Vorgaben verbunden, etwa einer asphaltierten Oberfläche oder einer Regelbreite von 2,5 Meter außerorts.