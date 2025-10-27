Bei im Westerwaldkreis gefundenen toten Kranichen ist das Vogelgrippe-Virus festgestellt worden. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus. Dennoch weist die Kreisverwaltung Geflügelhalter auf allgemein empfohlene Sicherheitsmaßnahmen hin.

Die Vogelgrippe breitet sich derzeit rasant im ganzen Land aus und ist über erkrankte Kraniche höchstwahrscheinlich auch bereits im Westerwald angekommen. Aus diesem Grund hat die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises eine Handlungsempfehlung für Funde sowie für Geflügelhalter herausgegeben.

Die Veterinärverwaltung bittet darum, auffälliges Verhalten und Totfunde bei Wildvögeln dem amtstierärztlichen Dienst zu melden und solche Tiere weder anzufassen noch zu bergen. Innerhalb der Dienstzeit können Meldungen über die Telefonnummer 02602/124-555 erfolgen, außerhalb der Dienstzeit nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Außerdem rät die Behörde zu einer erhöhten Wachsamkeit. Es gilt die allgemein empfohlenen Biosicherheitsmaßnahmen für Geflügel- und Vogelhaltungen strikt einzuhalten. Dies gilt besonders für Geflügel in Auslauf- und Freilandhaltungen:

Schützen Sie Ihr Geflügel so gut es geht vor Kontakt mit Wildvögeln . Direkter oder indirekter Kontakt mit infizierten Wildvögeln stellt die größte Ansteckungsgefahr für Vögel dar.

. Direkter oder indirekter Kontakt mit infizierten Wildvögeln stellt die größte für Vögel dar. Trennen Sie strikt zwischen Stall- und Straßenkleidung . Betreten Sie Ihren Stall oder Auslauf nur mit stallspezifischem Schuhwerk. Tragen Sie Schutz- bzw. Stallkleidung, die regelmäßig bei mindestens 60°C gewaschen werden sollte. Reinigen und desinfizieren Sie regelmäßig die Stallschuhe.

. Betreten Sie Ihren Stall oder Auslauf nur mit stallspezifischem Schuhwerk. Tragen Sie Schutz- bzw. Stallkleidung, die regelmäßig bei mindestens 60°C gewaschen werden sollte. Reinigen und desinfizieren Sie regelmäßig die Stallschuhe. Waschen Sie sich vor Betreten und nach Verlassen des Stalls/Auslaufs die Hände mit Wasser und Seife. Benutzen Sie eine Desinfektionswanne am Stalleingang jedes Mal beim Betreten und Verlassen des Stalls zur Desinfektion der Schuhe.

Sie sich vor Betreten und nach Verlassen des Stalls/Auslaufs die Hände mit Wasser und Seife. Benutzen Sie eine Desinfektionswanne am Stalleingang jedes Mal beim Betreten und Verlassen des Stalls zur Desinfektion der Schuhe. Futter, Wasser, Einstreu und Gegenstände, die mit Geflügel in Kontakt kommen, sollten so aufbewahrt werden, dass sie für Wildvögel unzugänglich sind.

Füttern Sie Ihr Geflügel nur im Stall.

Tränken Sie ihr Geflügel nur mit Leitungswasser und benutzen Sie kein Regen- oder Oberflächenwasser zum Tränken.

Der Zugang zu Ihrer Geflügelhaltung sollte gegen unbefugtes Betreten gesichert sein.

gesichert sein. Reinigen und desinfizieren Sie Fahrzeuge und Gerätschaften nach jeder Ein- oder Ausstallung bzw. nach jedem Geflügeltransport.

Führen Sie regelmäßig Schadnagerbekämpfungen durch.

Außerdem bittet das Veterinärverwaltung, folgende Hinweise zu beachten: