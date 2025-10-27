Vogelgrippe breitet sich aus Rund 20 tote Kraniche im Westerwald gefunden 27.10.2025, 16:39 Uhr

i Auch in Müschenbach wurde ein Kranich gefunden. Carsten Hüsch

Bei drei toten Kranichen, gefunden unter anderem am Dreifelder Weiher, ist das Vogelgrippe-Virus festgestellt worden. Der Befund muss noch durch das Friedrich-Löffler-Institut bestätigt werden. Geflügelhalter sollten sich aber schon jetzt wappnen.

Die Vogelgrippe ist nach Berichten über Ausbrüche aus ganz Deutschland mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch im Westerwald angekommen. Bei drei toten Kranichen, die an verschiedenen Stellen gefunden wurden, hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) eine Infektion mit dem Erreger der Tierseuche festgestellt, wie die Kreisverwaltung am Montag auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.







