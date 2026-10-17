Mitarbeiter vieler Nationen
Vielfalt führt Hillscheider Betrieb zum Erfolg
Die beiden Betriebsleiter Akim Ismael und Helmut Müller (rechts).
Die beiden Betriebsleiter Akim Ismael und Helmut Müller (rechts).
Birgit Piehler

Der Umgang der mehr als 200 Mitarbeiter im Hillscheider Mittelstandsunternehmen D&M untereinander ist entspannt, denn hier wird mit Vielfalt und Wertschätzung gearbeitet. Dialog und das gemeinsame Deutschsprechen bei der Arbeit vorausgesetzt.

Lesezeit 2 Minuten
Sechs Hallen im Gewerbegebiet des dörflichen Hillscheid – von der Schreinerei, Fertigung/ Montage, über Zuschnitt, Beschichtung, Schlosserei bis Lager und Versand – rege Geschäftigkeit, wo man hinblickt. Eine ungewöhnlich große Anzahl an Mitarbeitern, die in verschiedenen Gewerken und Arbeitsgängen hämmert, montiert, zuschneidet, tackert, und schließlich auf den Transport vorbereitet.
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