Der Umgang der mehr als 200 Mitarbeiter im Hillscheider Mittelstandsunternehmen D&M untereinander ist entspannt, denn hier wird mit Vielfalt und Wertschätzung gearbeitet. Dialog und das gemeinsame Deutschsprechen bei der Arbeit vorausgesetzt.
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Sechs Hallen im Gewerbegebiet des dörflichen Hillscheid – von der Schreinerei, Fertigung/ Montage, über Zuschnitt, Beschichtung, Schlosserei bis Lager und Versand – rege Geschäftigkeit, wo man hinblickt. Eine ungewöhnlich große Anzahl an Mitarbeitern, die in verschiedenen Gewerken und Arbeitsgängen hämmert, montiert, zuschneidet, tackert, und schließlich auf den Transport vorbereitet.