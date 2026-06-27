Gewerbewachstum steuern
VG Wirges plant Einzelhandels- und Zentrenkonzept
Fachhandelszentrum "Neue Mitte" in Wirges mit einer Reihe an verschiedenen Geschäften, vor allem zur Grundversorgung der Bürger.
Fachhandelszentrum "Neue Mitte" in Wirges mit einer Reihe an verschiedenen Geschäften, vor allem zur Grundversorgung der Bürger.
Birgit Piehler

Die Erstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Verbandsgemeinde Wirges soll die Einzelhandelsentwicklung in den kommenden Jahren genauer zu beobachten und auf dieser Basis strategisch steuern. So startet das Verfahren.

Lesezeit 3 Minuten
Einstimmig hat der Verbandsgemeinderat Wirges in der letzten gemeinsamen Sitzung abgesegnet, was während der vorangegangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Schulträger- und Sportausschusses abgewogen wurde: Die Erstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Verbandsgemeinde, das die Einzelhandelsentwicklung in den kommenden Jahren genauer beobachten und auf dieser Basis strategisch steuern sowie ihre Strukturen ...

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