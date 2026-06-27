Die Erstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Verbandsgemeinde Wirges soll die Einzelhandelsentwicklung in den kommenden Jahren genauer zu beobachten und auf dieser Basis strategisch steuern. So startet das Verfahren.
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Einstimmig hat der Verbandsgemeinderat Wirges in der letzten gemeinsamen Sitzung abgesegnet, was während der vorangegangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Schulträger- und Sportausschusses abgewogen wurde: Die Erstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Verbandsgemeinde, das die Einzelhandelsentwicklung in den kommenden Jahren genauer beobachten und auf dieser Basis strategisch steuern sowie ihre Strukturen ...