Gewerbewachstum steuern VG Wirges plant Einzelhandels- und Zentrenkonzept Birgit Piehler 27.06.2026, 06:00 Uhr

i Fachhandelszentrum "Neue Mitte" in Wirges mit einer Reihe an verschiedenen Geschäften, vor allem zur Grundversorgung der Bürger. Birgit Piehler

Die Erstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Verbandsgemeinde Wirges soll die Einzelhandelsentwicklung in den kommenden Jahren genauer zu beobachten und auf dieser Basis strategisch steuern. So startet das Verfahren.

Einstimmig hat der Verbandsgemeinderat Wirges in der letzten gemeinsamen Sitzung abgesegnet, was während der vorangegangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Schulträger- und Sportausschusses abgewogen wurde: Die Erstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Verbandsgemeinde, das die Einzelhandelsentwicklung in den kommenden Jahren genauer beobachten und auf dieser Basis strategisch steuern sowie ihre Strukturen ...







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