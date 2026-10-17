Gegenüber dem ursprünglich beschlossenen Haushalt der VG Wirges für 2026 ergab sich eine Verbesserung um rund 20.000 Euro im Gesamtergebnishaushalt. Der bisher eingeplante Jahresüberschuss in Höhe von 45.647 Euro ist so auf 66.236 Euro gestiegen.
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In der aktuell letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates in Wirges stellte Bürgermeisterin Alexandra Marzi die Kernpunkte für den aktualisierten Haushaltsplan für 2026 der Verbandsgemeinde (VG) vor, denen der Rat im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan, einschließlich Anlagen, einstimmig zustimmen konnte.