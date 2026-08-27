Unwetter im unteren Westerwald
Verwaltung in Höhr-Grenzhausen war gut vorbereitet
Der Einsatzstab der VG-Verwaltung in Höhr-Genzhausen konnte nach dem Unwetter auf in der Probe entwickelte und geübte Strukturen
Der Einsatzstab der VG-Verwaltung in Höhr-Genzhausen konnte nach dem Unwetter auf in der Probe entwickelte und geübte Strukturen für erste Hilfsmaßnahmen zurückgreifen.
Camilla Härtewig

Es seien genau die Szenarien gewesen, mit denen man sich in Höhr-Grenzhausen vorab auseinandergesetzt habe und die nun leider real stattgefunden hätten, sodass unter den echten Umständen Hilfe und Unterstützung zeitnah zum Einsatz kommen konnten.

Lesezeit 3 Minuten
. Dass die Hilfe und Maßnahmen durch Einsatzkräfte schnell und weitgehend strukturiert nach dem Tornado aufgenommen werden konnten, war ein Stück weit den Vorbereitungen zum Katastrophenschutz zu verdanken, die die Verwaltung der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen bereits im März entwickelt und geprobt hatte (unsere Zeitung berichtete).
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungUnwetter

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren