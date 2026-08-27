Unwetter im unteren Westerwald Verwaltung in Höhr-Grenzhausen war gut vorbereitet Birgit Piehler 27.08.2026, 18:00 Uhr

i Der Einsatzstab der VG-Verwaltung in Höhr-Genzhausen konnte nach dem Unwetter auf in der Probe entwickelte und geübte Strukturen für erste Hilfsmaßnahmen zurückgreifen. Camilla Härtewig

Es seien genau die Szenarien gewesen, mit denen man sich in Höhr-Grenzhausen vorab auseinandergesetzt habe und die nun leider real stattgefunden hätten, sodass unter den echten Umständen Hilfe und Unterstützung zeitnah zum Einsatz kommen konnten.

. Dass die Hilfe und Maßnahmen durch Einsatzkräfte schnell und weitgehend strukturiert nach dem Tornado aufgenommen werden konnten, war ein Stück weit den Vorbereitungen zum Katastrophenschutz zu verdanken, die die Verwaltung der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen bereits im März entwickelt und geprobt hatte (unsere Zeitung berichtete).







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