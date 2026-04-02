Nach dem Unfall des Viehtransporters auf der A3 bei Ransbach-Baumbach gewinnt die Diskussion um Tiertransporte, Tierhaltung und Fleischkonsum wieder an Fahrt. V-Partei³, Tierrechtsorganisation PeTA und das Kreisveterinäramt haben sich dazu geäußert.
Lesezeit 2 Minuten
Der Unfall eines Viehtransporters auf der A3 bei Ransbach-Baumbach hat viele Gemüter bewegt und Reaktionen von Bestürzung bis Verärgerung hervorgerufen. Der Unfall, bei dem der Anhänger des mit über 30 Rindern beladenen Transporters während der Fahrt umstürzte, forderte unmittelbar den Tod von drei Tieren.