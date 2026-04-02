Nutztierhaltung vs. Tierwohl Verunglückter Tiertransport auf A3 sorgt für Kritik Birgit Piehler 02.04.2026, 18:00 Uhr

i Aus dem Archiv: Kälber werden auf einem Lkw transportiert. Ulrich Perrey, dpa

Nach dem Unfall des Viehtransporters auf der A3 bei Ransbach-Baumbach gewinnt die Diskussion um Tiertransporte, Tierhaltung und Fleischkonsum wieder an Fahrt. V-Partei³, Tierrechtsorganisation PeTA und das Kreisveterinäramt haben sich dazu geäußert.

Der Unfall eines Viehtransporters auf der A3 bei Ransbach-Baumbach hat viele Gemüter bewegt und Reaktionen von Bestürzung bis Verärgerung hervorgerufen. Der Unfall, bei dem der Anhänger des mit über 30 Rindern beladenen Transporters während der Fahrt umstürzte, forderte unmittelbar den Tod von drei Tieren.







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