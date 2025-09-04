Zu zwei Jahren Haft auf Bewährung, 100 Sozialstunden und der Aufsicht durch einen Bewährungshelfer ist ein 42-jähriger Mann in Montabaur verurteilt worden. Ihm wurde Vergewaltigung zur Last gelegt.

Wegen Vergewaltigung ist ein 42-Jähriger vor dem Montabaurer Amtsgericht zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Im Prozess zeigte sich der Mann geständig – was dem Opfer die Aussage ersparte. Die Strafe wurde auch deshalb auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Die Anschuldigungen wiegten schwer. Die Anklage lautete auf Vergewaltigung mit sexuellen Handlungen unter Gefahr für Leib und Leben. Dabei sei das Opfer nicht nur körperlich geschädigt und erniedrigt worden.

Dass hier ein schwieriger Fall vorliege, dessen Ausgang in unvorhersehbarer Weise – von einem Freispruch über eine Haftstrafe ohne Bewährung – enden kann, erklärte der Vorsitzende Richter Helmut Groß zu Beginn. Dies hänge gänzlich von den Aussagen der Zeugen und vor allem den Einlassungen des Angeklagten und der Geschädigten ab.

Opfer unter Vorwand zu einem Treffen gelockt

Was war vorab geschehen? Opfer und Täter waren miteinander auf Besuchen einer Selbsthilfegruppe bekannt geworden; es hatte sich ein freundschaftlicher Kontakt entwickelt. Weil der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt, im August 2023, durch die Trennung von seiner Lebensgefährtin und den gemeinsamen Kindern in einer sehr belastenden Situation steckte, rief er die damals 60 Jahre alte Geschädigte an, um mit jemanden „reden“ zu können. So trafen sich beide zum Gespräch.

Während eines Spazierganges ging der Angeklagte unter einem Vorwand mit der Frau in eine Scheune auf dem Gelände. Dort drängte er sie in eine Ecke, drohte ihr zunächst mit Schlägen und begann, sie körperlich zu attackieren und zu vergewaltigen. Dabei hielt er sie brutal an den Haaren fest und drückte ihren Mund zu. Die Frau trug Verletzungen davon.

Um ein langwieriges, vor allem für die Geschädigte belastendes Verfahren zu umgehen, bei dem die Betroffene als Zeugin sich detaillierten und möglicherweise kompromittierenden Fragen hätte aussetzen müssen, schlug der Richter den Prozessparteien auf juristischer Basis eine Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten vor. Diese könne bei einem vollen Geständnis des Angeklagten zu einer Verminderung des Strafmaßes und der Aussetzung einer Haftstrafe auf Bewährung bewirken.

Ablehnung einer ﻿ Entschuldigung

Nach der Beratung des Schöffengerichts mit Staatsanwalt, der Vertreterin der Nebenklage und dem Rechtsanwalt des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit bekannte sich der Angeklagte vollumfänglich zu seiner Tat. Er habe im Ausnahmezustand gehandelt, könne sich das heute nicht mehr erklären und bedauere sein Tun. Die langwierige Suchterkrankung mit den Folgen für Privat- und Berufsleben und der Einbruch nach der schwierigen Trennung habe ihn zu seinem Handeln getrieben, das er gern ungeschehen machen würde. Eine Entschuldigung wollte die Geschädigte von ihrem Peiniger jedoch nicht anhören.

Entsprechend dem vorangegangenen Verständigungsgespräch plädierten Staatsanwalt und Nebenklage für eine Haftstrafe, die aufgrund des Geständnisses des Angeklagten auf Bewährung von drei Jahren ausgesetzt werden dürfe. Der Vorfall sei jedoch unter Einsatz von Brutalität vonstattengegangen, weshalb der Staatsanwalt zudem 100 Sozialstunden und die Beaufsichtigung des Bewährungsprozesses durch einen Bewährungshelfer forderte.

Zwei Jahre Haft auf Bewährung

Das Urteil des Schöffengerichts wegen Vergewaltigung mit vorsätzlicher Körperverletzung entsprach schließlich den Forderungen der Staatsanwaltschaft, zudem habe der Angeklagte die Verfahrenskosten zu tragen. Zur Begründung des Urteils führte der Richter einerseits das Geständnis an, das Rechtssicherheit gewährleiste, und die damit umgangenen Belastungen für die Beteiligten.

Die gute Sozialprognose des Angeklagten, der sich nach einer Langzeittherapie um eine Ausbildung beworben habe, spräche ebenso für ihn, weshalb er noch eine Chance erhalte. Die bisherigen Eintragungen ins Strafregister – ein Vergehen wegen sexueller Belästigung sowie fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss – bewertete das Gericht als Folgen der beschriebenen Ausnahmesituation des Angeklagten.