Um das Höhr-Grenzhäuser Naturschwimmbad Linderhohl herum sind die Parkflächen an warmen Tagen mehr als ausgereizt. Nun plant die Verbandsgemeinde, ein größeres Gelände als Parkfläche auszuweisen.
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Die Parkplatzsituation am Natur-Schwimmbad Linderhohl in Höhr-Grenzhausen soll endlich entlastet werden, das hat der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde beraten und gesamtheitlich dafür gestimmt. Seit Jahren ist der Parkraum um das Schwimmbad herum an heißen Tagen mehr als ausgereizt, die Besucher stehen auf jedem Winkel des Parkplatzes und entlang der Zufahrtswege zum Schwimmbad, teils behindernd für Verkehr, Fußgänger und ...