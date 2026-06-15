Rettungshelikopter im Einsatz Unfall vor Eröffnung des neuen Pumptracks in Wirges Birgit Piehler 15.06.2026, 19:00 Uhr

Die offizielle Eröffnung des neuen Pumptrack-Geländes in Wirges musste aufgrund eines Unfalls verschoben werden. Ein 13-Jähriger hatte sich bei einem Sturz verletzt.

Kurz vor dem offiziellen Akt der Einweihung der neuen Pumptrack-Anlage in Wirges am Montag passierte zunächst einmal der Unfall: Ein 13-jähriger Junge ist bei seiner Rundfahrt über die neue Pumptrack-Bahn gestürzt und hat sich verletzt.Eine große Zahl von interessierten Menschen, darunter viele Kinder, wollten bei gutem Wetter und guter Stimmung bei der offiziellen Eröffnung des neuen Pumptracks in Wirges dabei sein.







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