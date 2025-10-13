Unfall L307 Höhr-Grenzhausen Unfall löst Betroffenheit im Kannenbäckerland aus 13.10.2025, 17:40 Uhr

i Die Kreuzung der L307 und K117, an der auch zuvor schon Unfälle passiert sind, in Fahrtrichtung Hilgert. Birgit Piehler

Am späten Freitagabend hatte es nahe der Ortseinfahrt von Höhr-Grenzhausen einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Tödlich-, drei Schwer- und einem Leichtverletzten gegeben. Die Bürgermeister der VG und der Stadt sprechen ihr tiefes Mitgefühl aus.

Zu dem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag an der L307 zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert, bei dem zwei junge Männer (22 und 21 Jahre alt) ihr Leben verloren haben, wendeten sich die Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Marco Weißer, und der Stadt, Wolfgang Letschert, mit ihrem Mitgefühl an die Familien, aber auch Bürger.







