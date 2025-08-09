In einem Streit nach der Trennung von seiner Partnerin hat ein 38-Jähriger stark zugepackt und Verletzungen verursacht. Dafür und für das Eindringen in ihre Wohnung, um auf ihrem Handy alle gemeinsamen Daten zu löschen, stand er nun vor Gericht.

Welche Konsequenzen ein zunächst nicht ungewöhnlich anmutender Trennungsstreit nach sich ziehen kann, das musste ein 38 Jahre alter Mann erfahren, der sich schließlich wegen Körperverletzung, Raubes und Hausfriedensbruch vor dem Montabaurer Amtsgericht verantworten musste.

Sieben Jahre hielt die Beziehung des Paares, das zusammen in einer Wohnung lebte, in harmonischer Weise. Doch als dann der muslimische Angeklagte von seiner Familie die Anweisung erhielt, dass er eine ebenfalls muslimische Frau heiraten solle, trennte er sich von seiner Lebensgefährtin und zog aus der Wohnung aus.

Tür einfach aufgedrückt

Zum Streit kam es, nachdem die Geschädigte den Angeklagten zur Rede stellen und einige Dinge zur unerwarteten Trennung klären wollte, zumal die Familie des Angeklagten von der langjährigen Beziehung nichts gewusst habe. Er habe die Verlobung mit der anderen Frau gewollt und Kinder haben wollen, so bestätigt der Angeklagte. Die betroffene Ex-Partnerin sagte weiter aus, dass er sie schließlich gering schätzend beschimpft habe. Die Geschädigte suchte den Angeklagten deshalb auf seiner Arbeit auf und stritt mit ihm, habe nach Angaben des Angeklagten auch mit Fäusten auf ihn eingewirkt, sodass er sich zur Wehr setzte, sie abwehrte, zuerst auf einen Stuhl und schließlich zu Boden drückte.

Dabei, so die Aussage der Zeugin, habe er sie so fest an ihren Armen gepackt, dass noch nach einer Woche Hämatome an ihrem Arm nachweisbar waren, die später auch die Polizei dokumentierte. Denn in einem zweiten Vorfall, so lautet der Anklagevorwurf, habe sich der Beschuldigte unerlaubt Zugang in die Wohnung der Ex-Partnerin verschafft, um sich ihres Handys zu bemächtigen und alle Daten – Nachrichten und Fotos –, die Hinweise auf die Beziehung geben konnten, löschen zu können. Er habe es danach zurückgeben wollen, so der Angeklagte. Angeblich habe sie Fotos von ihnen beiden auf Instagram gepostet. Die herbeigerufene Polizei stellte das Handy sicher, als die Daten jedoch bereits gelöscht waren.

Sieben Monate auf Bewährung und Geldbuße﻿

Nicht gänzlich stimmig waren letztlich die Aussagen aller Beteiligten und Zeugen, doch sahen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Helmut Groß den Hausfriedensbruch und eine Körperverletzung als erwiesen an. Sieben Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung über drei Jahre, die Übernahme der Verfahrenskosten und eine Zahlung von 3000 Euro an den Beginenhof (Beratungsstelle „Frauen gegen Gewalt“), so lautete das Urteil des Gerichtes, zumal die Datenlöschung einem Raub gleich käme und das Vorgehen durchaus massiv gewesen sei.

Dem Angeklagten zugute sprach, dass er bislang keine Vorstrafen hatte und das Gericht zudem von einer guten Sozialprognose ausging, da er eine Ausbildung absolvierte und nun einer festen Berufstätigkeit nachgeht. Gegen das Urteil können beide Seiten noch Berufung oder Rechtsmittel einlegen.