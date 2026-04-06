Mentalberaterin und Trauerrednerin Laura Maria Wolf liegt daran, das Thema Leben und Tod im positiven Sinne nebeneinanderstehen zu lassen und gleichermaßen in ein positiv gestaltetes Leben einzubeziehen. Sie lädt zu einer Gesprächsveranstaltung ein.
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Die Ideen, die Laura Maria Wolf umsetzen möchte, wachsen stets aus ihrem Herzen und mit Überzeugung. Die empathische Mentalberaterin und Trauerrednerin, verfolgt in ungewöhnlich jungem Alter verschiedene Projekte, die sich im Bereich Selbstreflexion und nicht zuletzt mit dem Tod beschäftigen.