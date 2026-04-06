Angebot in Höhr-Grenzhausen
Trauerrednerin lädt zu Reflexion über Leben und Tod ein
Laura Maria Wolf (Mitte) im Vorbereitungsgespräch mit Lara und Sven Lenners vom Bestattungsinstitut Speier.
Laura Maria Wolf (Mitte) im Vorbereitungsgespräch mit Lara und Sven Lenners vom Bestattungsinstitut Speier.
L.M.Wolf

Mentalberaterin und Trauerrednerin Laura Maria Wolf liegt daran, das Thema Leben und Tod im positiven Sinne nebeneinanderstehen zu lassen und gleichermaßen in ein positiv gestaltetes Leben einzubeziehen. Sie lädt zu einer Gesprächsveranstaltung ein.

Lesezeit 3 Minuten
Die Ideen, die Laura Maria Wolf umsetzen möchte, wachsen stets aus ihrem Herzen und mit Überzeugung. Die empathische Mentalberaterin und Trauerrednerin, verfolgt in ungewöhnlich jungem Alter verschiedene Projekte, die sich im Bereich Selbstreflexion und nicht zuletzt mit dem Tod beschäftigen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSoziales

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