Pionier der Atemtechnik
TOP 100-Award für Montabaurer Unternehmen Cegla
Jens und Andrea Ebinger sind Geschäftsführer der Cegla Medizintechnik in Montabaur mit Sitz am Horresser Berg.
Jens und Andrea Ebinger sind Geschäftsführer der Cegla Medizintechnik in Montabaur mit Sitz am Horresser Berg.
Birgit Piehler

Für seine innovativen Entwicklungen im Bereich medizintechnischer Hilfsmittel mit dem Schwerpunkt Atemtherapie, Atemtraining und Inhalation erhielt das Unternehmen Cegla Medizintechnik aus Montabaur das Top 100-Siegel des Deutschen Mittelstandes.

Lesezeit 3 Minuten
Die Cegla Medizintechnik GmbH aus Montabaur erhielt in Heidelberg die Auszeichnung mit dem Top 100-Siegel des Deutschen Mittelstands-Summit. Der ehemalige Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff gratulierte dem Unternehmen, das als eines von drei Westerwälder Betrieben ausgezeichnet wurde (unsere Zeitung berichtete).
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