Für seine innovativen Entwicklungen im Bereich medizintechnischer Hilfsmittel mit dem Schwerpunkt Atemtherapie, Atemtraining und Inhalation erhielt das Unternehmen Cegla Medizintechnik aus Montabaur das Top 100-Siegel des Deutschen Mittelstandes.
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Die Cegla Medizintechnik GmbH aus Montabaur erhielt in Heidelberg die Auszeichnung mit dem Top 100-Siegel des Deutschen Mittelstands-Summit. Der ehemalige Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff gratulierte dem Unternehmen, das als eines von drei Westerwälder Betrieben ausgezeichnet wurde (unsere Zeitung berichtete).