Tradition in Ransbach-Baumbach
Tonbergbaubetrieb gelingt der Generationswechsel
Florian, Jürgen und Fabian Simon (von links) – Vater und Söhne führen die Geschicke des Unternehmens nun gemeinsam.
Florian, Jürgen und Fabian Simon (von links) – Vater und Söhne führen die Geschicke des Unternehmens nun gemeinsam.
Birgit Piehler

Geschäftsführer und Gesellschafter Jürgen Simon hat seine beiden Söhne Florian und Fabian mit in die Geschäftsführung des Traditionsunternehmens Hubert Gerharz Tonbergbau berufen. Vater und Söhne berichten, wie das funktioniert.

Lesezeit 3 Minuten
Den Schritt in eine Konstellation, die für Konstanz und gleichzeitig zukunftsorientierte Weiterentwicklung eines Unternehmens steht, hat das Ransbach-Baumbacher Unternehmen Hubert Gerharz GmbH – Tonbergbau unternommen: Seit Beginn des Monats Juli hat Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter Jürgen Simon seine beiden Söhne Florian und Fabian mit in die Geschäftsführung aufgenommen.
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