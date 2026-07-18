Geschäftsführer und Gesellschafter Jürgen Simon hat seine beiden Söhne Florian und Fabian mit in die Geschäftsführung des Traditionsunternehmens Hubert Gerharz Tonbergbau berufen. Vater und Söhne berichten, wie das funktioniert.
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Den Schritt in eine Konstellation, die für Konstanz und gleichzeitig zukunftsorientierte Weiterentwicklung eines Unternehmens steht, hat das Ransbach-Baumbacher Unternehmen Hubert Gerharz GmbH – Tonbergbau unternommen: Seit Beginn des Monats Juli hat Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter Jürgen Simon seine beiden Söhne Florian und Fabian mit in die Geschäftsführung aufgenommen.