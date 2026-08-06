Unfall nahe Hachenburg Tödliche Kollision an der L288 – Seat kracht gegen Baum Michael Fenstermacher

Birgit Piehler 06.08.2026, 16:51 Uhr

i Schwer beschädigt steht der verunfallte Seat am Donnerstagnachmittag neben der Fahrbahn der L288. Trümmerteile sind weiträumig verteilt. Röder-Moldenhauer

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L288 zwischen Hachenburg und Alpenrod ist ein Seat aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin ist noch am Unfallort verstorben.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am frühen Donnerstagnachmittag auf der L288 zwischen Hachenburg und Alpenrod ereignet. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Unfallopfer um eine 32-jährige Frau, die bei einem Alleinunfall mit einem Seat Ateca aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist.







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