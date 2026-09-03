Für die Grundstückseigentümer einer kleinen Straße in Ötzingen steht ein tiefer Griff in den Geldbeutel an, denn die Ortsgemeinde fordert – zwar rechtens – den recht hoch ausfallenden Eigenanteil der Anwohner – doch warum fällt er so hoch aus?
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Ein Thema, das immer wieder Grundstückseigentümer beschäftigt, sind die für sie gesetzlich verpflichtenden Anliegerkosten für Erschließung oder Ausbau der Straßen vor ihrer Haustür. Anteilig werden sie je nach Ortsgemeinde belangt, die bis zu 90 Prozent der Kosten auf die Anlieger umlegen kann.