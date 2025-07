Thilo Becker geht nach 16 Jahren aus dem Amt. 170 Gäste aus der lokalen Politik, Weggefährten, Familie und Freunde ließen es sich nicht nehmen, den VG-Chef in einem feierlichen Akt im Hotel Heinz in den Ruhestand zu verabschieden.

Ein besonderer Abend für die Verbandsgemeinde (VG) Höhr-Grenzhausen: Bürgermeister Thilo Becker geht nach 16 Jahren aus dem Amt. 170 Gäste aus der lokalen Politik – darunter MdL Peter Moskopp –, Kollegen, Weggefährten, Familie und Freunde ließen es sich nicht nehmen, den VG-Chef in einem feierlichen Akt im Hotel Heinz in den Ruhestand zu verabschieden. Ein Abend mit Tiefe, emotional, jedoch nicht von Traurigkeit bestimmt, sondern eine Reise durch die Vergangenheit bis heute mit Stationen der Erinnerungen, auf die alle Beteiligten mit einem herzlichen Lachen schauen konnten, gesanglich und an der Gitarre begleitet von Sandra Gebauer und Andre Geilen.

Im Laufe des Abends würdigten die zahlreichen Redner, so auch Moritz Petry, Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes RLP, immer wieder die Entwicklungen, an denen Becker nicht nur in der VG, sondern auch im weitreichenderen regionalen Umkreis aufgrund seines unbeirrten Engagements maßgebliche Verdienste auf sich zählen kann. Dabei standen an erste Stelle das Schwimmbad in Höhr-Grenzhausen, die kommunale Holzvermarktungsgesellschaft im Westerwald und zuletzt auch die Wasserversorgung für die Verbandsgemeinde im Zusammenschluss mit den weiteren VGs der Montabaurer Höhe. Doch auch in die fachgerechte Ausstattung der hiesigen Feuerwehr sowie die Mitgestaltung des Onlineganges der Gemeinde und des Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrums war Becker aktiv involviert.

i Langjähriger Weggefährte von Thilo Becker: Reinhard Heuser moderierte den Abend. Viele Gäste waren zum Abschied da. Birgit Piehler

Der erste Beigeordnete der VG und langjährige Weggefährte Reinhard Heuser, der zudem den Abend moderierte, schrieb Becker einen ausgeprägten Wissensschatz zu und stets „den geraden Weg gegangen“ zu sein. Er bedankte sich für die harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Becker. Gerrit Müller, Vorsitzender der Kreisgruppe Westerwald des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz (GStB), der Bürgermeister der Ortsgemeinden, Städte und Verbandsgemeinden, attestierte dem scheidenden Bürgermeister, dass sich „die Gemeinde sehen lassen kann“ und, obwohl Höhr-Grenzhausen eine kleine VG sei, habe das Wort von Becker immer großes Gewicht im Gremium gehabt, sei zudem von Zuverlässigkeit geprägt gewesen.

Etwas weniger formell wurde es bei den Ansprachen, die im Rathausalltag unmittelbar an Beckers Seite arbeiteten. Hier spielten die Akteure ihre Karten zu lustigen Begebenheiten aus, überbrachten Geschenke mit herzlichen Wünschen, aber auch mit Anspielungen, auf die hin sich immer wieder Schlagabtausche zwischen den Referenten und Becker ergaben, und für viele Lacher im Publikum sorgten. Selbstredend begleitete die Erwähnung der Borussia-Mönchengladbach den getreuen Gefolgsmann des Fußballklubs durch den Abend, ebenso wie das Motorradfahren, dem er sich als Hobby nun ausgiebig widmen kann.

i Standing Ovations für den sichtlich ergriffenen Thilo Becker, der zuvor mit einem ausreichend großen Bier für den Ruhestand ausgestattet worden war. Birgit Piehler

Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert wies auf Beckers Nähe zu den Menschen und seine zugewandte menschliche Einstellung habe er Politik nahbar gemacht. Eitelkeit sei für Becker nie ein Ansinnen gewesen. „Wir brauchen Demokratie und Demokraten, die sich für die Gemeinschaft einsetzen.“ – Und das zeichne Becker aus: Entscheidungen der Gemeinschaft habe er stets mitgetragen und sich entgegen vorangegangener eigene Bedenken auf lösungsorientierte Weise engagiert.

Mit ihrer Ansprache, gemeinsam für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden, zog Pfarrerin Monika Christ die Gäste in ihren Bann und zeichnete aus dem Blickwinkel der Persönlichkeit Beckers ein überaus menschliches, philosophisches Resümee. Auch die Pfarrerin hob Becker Sinn für Menschlichkeit und das gemeinsame Bestreben, füreinander gut sein zu wollen. Sie habe sich in der Zusammenarbeit Becker Worten stets gerne angeschlossen.

Für das zuständige Forstamt Neuhäusel sprach Forstrevierleiter Detlev Nauen nochmals den Einsatz Becker für die Forstwirtschaft an, der nicht nur in der Holzvermarktung – zum Zeitpunkt des Borkenkäferbefalls, und nach dem Orkan 2018 – beigetragen habe, sondern auch dazu, dass fast alle Flächen in der Gemarkung wieder aufgeforstet sind. Der Nachfolger Beckers als VG-Bürgermeister, Marco Weißer, brachte in seiner Ansprache alte Dokumente aus der Anfangszeit Beckers in der Verwaltung mit und damit die Gäste herzlich zum Lachen. Becker selbst bezeichnete er im Sinne eines Fußballteams als den Torwart, auf den sich letztendlich alle verlassen können, und der auch dann noch da sei, wenn das Flutlicht ausgegangen sei.

i Thilo Becker mit seinem Nachfolger Marco Weißer und der Vorsitzenden des Personalrates Jamie Riedel. Frederic Kruft

Zum Abschluss sprach Thilo Becker und holte bis weit in seine Jugendzeit aus, sodass die Gäste gemeinsam mit ihm viel zu lachen hatte. So erinnerte er sich mit einem nicht ernst gemeinten, tadelnden Blick auf seine Mutter, die ihn für den Beginn seiner Ausbildung mit einer grünen Stoffhose ausgestattet hatte, welche er mit Grausen trug, oder auch an das Verbot, Tippex auf Dokumenten zu benutzen, an die Stenografie, das heute für viele eine Geheimsprache sei oder Privattelefonate aus dem Dienst, die selbst bezahlt werden mussten. Schließlich ermutigte die Stadt zur Weiterführung der Innenstadterneuerung als einen möglichen Aufbruch: „Leute, seid mutig!“

An seine Frau Krista wendete sich Becker mit einem innigen Dank für ihre immerwährende Unterstützung und freut sich nun darauf, keine Entscheidungen mehr treffen zu müssen, wenn das Telefon klingele. Für die Gäste und die Menschen in der VG schloss er mit den Worten: „Es war mir eine Ehre“, wofür die Zuhörer stehend applaudierten.

i Langjährige Weggefährten: Thilo Becker (links) und Reinhard Heuser. Birgit Piehler

Thilo Becker bis heute

Als 1961er Jahrgang in Höhr-Grenzhausen geboren und immer dort gelebt, heiratet Becker 1984 seine Frau Krista. Das Paar bekommt 1989 einen Sohn und 1992 eine Tochter.

1979 beginnt Becker die Ausbildung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen und arbeitet nach Abschluss in verschiedenen Bereichen der VG-Verwaltung, schließt 1992 mit dem Abschluss „Dipl. Verwaltungswirt (FH)“ ein Studium ab, womit er 1997 zum Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen bestellt wird. Mit seiner politischen Karriere startet er 1983 und wird 1994 zunächst bis 2002 zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Hundsdorf, bevor er 2009 als Bürgermeister sein Amt der VG Höhr-Grenzhausen antritt.

Becker hat eine Reihe von Ehrenämtern und Mitgliedschaften in Vereinen inne und ist aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hundsdorf.