Im Wahlkreis 6 hat sich die Landtagswahl Rheinland-Pfalz bei den Parteien und Kandidaten gesetzt und kann nun fürs Erste analysiert werden, bevor es an die Detailarbeit in den Gremien geht.
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Für die FDP habe sie sich mehr erwartet, sagt Landtagskandidatin Jana Gräf, (Wahlkreis 6) unserer Zeitung gegenüber. Dennoch blicke die Partei weiter nach vorne, denn, die FDP habe einen guten Wahlkampf geführt, man sehe die Resonanz bezüglich der tollen Arbeit, die Patrick Häbel in seinem Wahlkreis geleistet habe.