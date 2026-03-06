Gute Pflege im Westerwald Tagespflege: Eine vergnügliche Runde gegen Langeweile Birgit Piehler 06.03.2026, 13:00 Uhr

i Die Tagespflegegäste singen gerne zusammen. Birgit Piehler

Tagespflege wird oft mit einem Betreuungsort für Menschen, die kaum mehr in der Lage sind, ihren Alltag zu bewältigen, assoziiert. Doch dem ist nicht so, denn für viele Senioren bedeutet Tagespflege Gemeinschaft und Abschied vom Alleinsein.

18 Senioren, darunter ein Herr, sitzen vergnüglich an dem sonnigen Frühlingstag in der Runde am großen Tisch der Tagespflegeeinrichtung „Das Alltagshaus“ der Caritas in Guckheim und lesen gemeinsam Zeitung. Gemeinsam heißt hier wirklich: gemeinsam – denn es wird quer über den Tisch vorgelesen und kommentiert.







