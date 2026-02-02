Ladies Talk Ransbach-Baumbach
Stagniert die Entwicklung der Gleichberechtigung?
Beate Ullwer, scheidende Gleichstellungsbeauftragte des Westerwaldkreises, moderierte die kleine Runde mit SPD-Landtagskandidatin Caroline Albert-Woll und Malu Dreyer, ehemalige Ministerpäsidentin von Rheinland-Pfalz.
Birgit Piehler

Zum Ladies Talk mit der ehemaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer über gesellschaftliche Gleichberechtigung von Frauen und dem Zeigen von Haltung hatte SPD-Landtagskandidatin Caroline Albert-Woll in Ransbach-Baumbach eingeladen. 

Lesezeit 2 Minuten
Zum Ladies Talk – Frauen im Gespräch über Gleichberechtigung und Haltung – hatte SPD-Landtagskandidatin Caroline Albert-Woll nach Ransbach-Baumbach eingeladen. Eintritt nur für Frauen war das Credo. Als Gesprächspartnerin eingeladen war Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz außer Dienst.

