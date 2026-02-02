Zum Ladies Talk mit der ehemaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer über gesellschaftliche Gleichberechtigung von Frauen und dem Zeigen von Haltung hatte SPD-Landtagskandidatin Caroline Albert-Woll in Ransbach-Baumbach eingeladen.
