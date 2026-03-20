Landesehrung an Niederelberter So viel Unrecht, das nicht vergessen werden darf Birgit Piehler 20.03.2026, 19:00 Uhr

i SGD-Nord-Präsident Wolfgang Treis (rechts im Bild) überreichte die Landesverdienstmedaille an Willi Bode. Christiane Gandner, SGD Nord

Im Namen von Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat SGD-Nord-Präsident Wolfgang Treis die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz an den Niederelberter Willi Bode für dessen unermüdliche Ehrenamtsarbeit – nicht nur – als Chronist überreicht.

Ein klein wenig stolz ist Willi Bode schon – aber vor allem froh, dass er soviel „gegen das Vergessen“ tun konnte mit seiner ehrenamtlichen Arbeit, die er nicht nur im kommunalpolitischen Bereich, sondern vor allem mit seiner Recherchearbeit als Chronist zu Orten in der Region und der Geschichte einstmals ansässiger Juden geleistet hat.







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