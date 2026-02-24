Unfall in Höhr-Grenzhausen
So schnell kann sich ein Pkw überschlagen
In der Schweitzerstraße in Höhr-Grenzhausen in Richtung Robert-Koch-Straße steht nun statt eines Baumes nur noch eine Warnbake,
Birgit Piehler

Am Wochenende verunfallte auf regennasser Straße ein Pkw in Höhr-Grenzhausen. Anschließend überschlug sich der Wagen in einer Tempo-30-Zone, die zudem durch parkende Autos verengt, war. Wie es dazu kommen kann, erklärt ein Gutachter. 

. Einige haben sich gefragt, wie es passieren kann, dass sich ein Auto in einer Tempo-30-Zone überschlägt. So geschehen am vergangenen Wochenende, als sich ein Pkw-Fahrer in einem Höhr-Grenzhäuser Wohngebiet nach einer Kollision mit einem kleineren Baum in seinem Auto auf dem Dach liegend wiederfand.

