Die baubedingten Sperrungen und Verengungen der Zufahrten nach Höhr-Grenzhausen haben Folgen. Bis zu 20 Minuten länger brauchten Busse und damit Schüler aufgrund des Rückstaus. Das Busunternehmen Fribus hat reagiert und eine Lösung gefunden.
. Nicht nur die Autofahrer sind von den Verkehrseinschränkungen in der Stadt Höhr-Grenzhausen und im Bereich der Verbandsgemeinde betroffen, sondern auch der öffentliche Personen-Nahverkehr und damit die Schüler des Schulzentrums am Scheidberg. Das zuständige Busunternehmen Fribus hat darauf reagiert und fährt nun die Schulen mit neuer Strategie an.