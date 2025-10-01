Verkehr massiv beeinträchtigt
So pragmatisch umgeht Fribus Staus in Höhr-Grenzhausen
Vor Umleitungen und Staus können sich Verkehrsteilnehmer in Höhr-Grenzhausen derzeit kaum retten. Zu Stoßzeiten stehen die Autos in langen Schlangen von und zur Autobahn 48.
Die baubedingten Sperrungen und Verengungen der Zufahrten nach Höhr-Grenzhausen haben Folgen. Bis zu 20 Minuten länger brauchten Busse und damit Schüler aufgrund des Rückstaus. Das Busunternehmen Fribus hat reagiert und eine Lösung gefunden. 

. Nicht nur die Autofahrer sind von den Verkehrseinschränkungen in der Stadt Höhr-Grenzhausen und im Bereich der Verbandsgemeinde betroffen, sondern auch der öffentliche Personen-Nahverkehr und damit die Schüler des Schulzentrums am Scheidberg. Das zuständige Busunternehmen Fribus hat darauf reagiert und fährt nun die Schulen mit neuer Strategie an.

