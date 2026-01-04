Beratungsangebot im Westerwald So können Menschen mit Behinderung im Job Fuß fassen Birgit Piehler 04.01.2026, 17:00 Uhr

i Stephanie Heidrich hat durch die Beratung und Unterstützung von Christian Einig (EAA) gute Lösungen zum Einsatz beeinträchtigter Mitarbeiter in ihrem Betrieb erhalten. Birgit Piehler

Die Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA) arbeiten als freie Beratungen für Firmen, die Menschen mit Behinderungen einstellen möchten – und sie helfen bei der Bewältigung von Anträgen für Fördermöglichkeiten.

Menschen mit Beeinträchtigungen in den ersten Arbeitmarkt zu bringen, das erfordert organisatorischen und teils finanziellen zusätzlichen Aufwand. Denn sie sind wertvolle Arbeitskräfte, für die jedoch möglicherweise ein erhöhter Aufwand einhergeht, um den Arbeitsplatz für Arbeitgeber und Arbeitnehmer passend zu gestalten.







Artikel teilen

Artikel teilen