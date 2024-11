Musik in der Alten Schule Singer-Songwriter-Abend im Hillscheider KuCafé kommt an 26.11.2024, 16:15 Uhr

Beim ersten Singer- und Songwriter-Abend leitete Musiker Voxx Rocket mit Stücken seines neuen Albums einen Abend mit großartiger Stimmung im voll besetzten Bistro des Hillscheider Kultur-Cafés ein, das sich schon zu einem Geheimtipp entwickelt.

{element}Ein musikalischer Abend in toller Atmosphäre und Stimmung im voll besetzten Bistro des Kucafés Hillscheid fand am vergangenen Samstag großen Anklang. Beim ersten Singer- und Songwriter-Abend startete der in Nauort lebende Musiker Voxx Rocket am Keyboard mit Stücken seines neuen Albums in den Abend.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen