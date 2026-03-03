Kleine Mängel an Arkaden
Shoppingcenter in Höhr-Grenzhausen trotzdem beliebt
Die Westerwälder gehen zum Einkaufen gerne in die Arkaden. Gewisse Mängel ändern daran nichts.
Birgit Piehler

Die Westerwald-Arkaden bieten den meisten Menschen in Höhr-Grenzhausen gute Möglichkeiten für den Alltags-Einkauf. Nachdem es einige Klagen über Mängel im Shoppingcenter gegeben hatte, fragte unsere Zeitung nach der Meinung der Kunden. 

Es passiert viel in Höhr-Grenzhausen derzeit: Die Innenstadtbelebung, der Unesco-Titel, der Abriss und Neubau der Autobahnbrücke sind nur einiges davon. Zwischendrin sorgen auch die Westerwälder Arkaden immer mal wieder für Gesprächsstoff und ambivalente Meinungen.

