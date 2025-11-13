Energiewende in Selters Selters will energieautark werden 13.11.2025, 13:00 Uhr

i Referent Ralf Simon erklärt die Möglichkeiten, eine Region zur Strom-Autarkie hin zu entwickeln. Birgit Piehler

Mit Blick auf den Klimaschutz, aber auch auf das zukünftige Budget der Stadt und um den Bürgern dauerhaft einen stabilen Strompreis anbieten zu können, informiert sich der Stadtrat in Selters über den Schritt in eine Energieregion.

Was kann eine Stadt tun, um mit Blick auf dem Blick auf den Klimaschutz, aber auch auf das zukünftige Budget, Möglichkeiten auszuschöpfen die dennoch dem Energiebedarf einer Kommune gerecht werden? Zur Beantwortung dieser Frage hatte Stadtbürgermeister Rolf Jung den Stadtrat zu einem Vortrag von Ralf Simon von der Technischen Hochschule Bingen, Professor für Energie-, Klima- und Kältetechnik und Thermodynamik, eingeladen.







Artikel teilen

Artikel teilen