Urteil Amtsgericht Montabaur Sechzehn Monate auf Bewährung für sexuellen Missbrauch Birgit Piehler 21.02.2026, 09:00 Uhr

i Am Amtsgericht in Montabaur war die Verhandlung zeitweise nicht öffentlich um das Opfer zu schützen. Birgit Piehler

Ein 55-Jähriger soll eine seinerzeit 13-jährige Jugendliche sexuell missbraucht haben und erhielt dafür am Amtsgericht in Montabaur eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung. Widersprüchliche Aussagen erschwerten das Verfahren.

. Erst am dritten Verhandlungstag konnte am Amtsgericht Montabaur ein Schöffengericht unter Leitung von Richter Helmut Groß ein Urteil fällen bezüglich des Missbrauchs an einer seinerzeit 13-jährigen Jugendlichen durch einen 55-jährigen Mann – denn die Beweisführung war diffizil.







