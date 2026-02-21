Urteil Amtsgericht Montabaur
Sechzehn Monate auf Bewährung für sexuellen Missbrauch
Am Amtsgericht in Montabaur war die Verhandlung zeitweise nicht öffentlich um das Opfer zu schützen.
Birgit Piehler

Ein 55-Jähriger soll eine seinerzeit 13-jährige Jugendliche sexuell missbraucht haben und erhielt dafür am Amtsgericht in Montabaur eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung. Widersprüchliche Aussagen erschwerten das Verfahren.

Lesezeit 3 Minuten
. Erst am dritten Verhandlungstag konnte am Amtsgericht Montabaur ein Schöffengericht unter Leitung von Richter Helmut Groß ein Urteil fällen bezüglich des Missbrauchs an einer seinerzeit 13-jährigen Jugendlichen durch einen 55-jährigen Mann – denn die Beweisführung war diffizil.

