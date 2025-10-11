Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend, gegen 23.24 Uhr auf der L307 zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert. Sechs junge Menschen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren wurden verletzt, zwei davon tödlich.

Ein mit fünf Personen besetztes Auto beabsichtigte, von der K117 auf die L307 einzubiegen. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto eines 23-Jährigen, der die L307 von Höhr-Grenzhausen kommend in Richtung Hilgert befuhr, heißt es in der Polizeimeldung. Der Pkw aus Richtung Höhr-Grenzhausen kollidierte daraufhin mit der Fahrerseite des anderen Pkw, der aus Richtung Alsbach kam.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls im Einmündungsbereich wurden der 22-jährige Fahrer und ein weiterer 21-jähriger Mitfahrer tödlich verletzt. Die weiteren Insassen im Alter von 18, 20 und 21 Jahren wurden schwer verletzt.

Der vorfahrtsberechtigte Fahrer auf der L307 wurde nur leicht verletzt. Es wurde ein Verkehrsunfallgutachten zur Unfall-Rekonstruktion in Auftrag gegeben. Der Streckenabschnitt war bis circa 5 Uhr voll gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und von einem Abschleppdienst geborgen.

Der Sachschaden wird laut Polizei auf circa 20000 Euro geschätzt. Neben mehreren Streifen der Polizei war noch die Feuerwehr, das DRK mit mehreren Krankenwagen, Notärzten, Notfallseelsorgern, die Straßenmeisterei Montabaur, eine Firma zur Fahrbahnreinigung, sowie der Gutachter am Unfallort.