Kollision auf L307 Tödlicher Unfall im Westerwald: Was bislang bekannt ist 11.10.2025, 14:03 Uhr

i Symbolfoto Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Zwei junge Menschen sind tot, vier weitere teils schwerstverletzt: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf Samstag bei Höhr-Grenzhausen. Wir haben mit der Polizei gesprochen und fassen zusammen, was über das Unglück bekannt ist.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L307 zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert haben am späten Freitagabend zwei junge Männer (22 und 21 Jahre alt) ihr Leben verloren. Ihre drei Mitfahrer erlitten schwerste Verletzungen, der Fahrer des anderen Autos (23) wurde leicht verletzt.







Artikel teilen

Artikel teilen